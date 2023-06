Cambios en el Liévano: estos son los nuevos secretarios de la Alcaldía de Bogotá

Anderson Sanabria será el nuevo Jefe de Gabinete del Distrito Capital. Foto: Alcaldía de Bogotá

A cinco meses de que culmine la administración de Claudia López en la capital del país, la Alcaldía de Bogotá confirmó una serie de cambios en el gabinete del Distrito Capital como parte de los ajustes en las diferentes carteras, así como la llegada de remplazos por la salida reciente de funcionarios.

Así las cosas, la mandataria posesionó esta semana a tres integrantes de su equipo que ahora liderarán la secretarías de Gobierno y Planeación, además de la designación del nuevo Jefe de Gabinete de la Alcaldía.

Tomaron posesión de sus nuevos cargos los secretarios de @GobiernoBTA, @JDRiveros; @planeacionbog, @felipeangell; y el jefe de Gabinete, @Anderson_Sanab, quienes recibieron la instrucción de la alcaldesa, @ClaudiaLopez de acelerar programas fundamentales para la ciudad.… pic.twitter.com/x62wTsM9PM — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) June 24, 2023

Uno de los principales cambios es el paso de Felipe Jiménez de la secretaría de Gobierno a la de Planeación, tras la salida de María Mercedes Jaramillo, quien estuvo detrás de la estructuración del Plan de Ordenamiento Territorial y que deja el puesto vacante luego de ganarse la beca Loeb, de la Universidad de Harvard.

Jiménez, que ejerció el cargo de secretario de Gobierno desde inicios de 2022, es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Estadística Aplicada y Magíster en Políticas Públicas.

“Hay varias cosas por resaltar. El proyecto Bogotá local, que apoyó 20.000 unidades productivas o un programa maravilloso como Parceros, que es el bebé de la secretaría y surgió tras la pandemia y producto del diálogo con jóvenes, que en el estallido social pedían programas. Ahí beneficiamos a jóvenes vulnerables, en territorios conflictivos, con $500.000 mensuales a cambio de trabajo comunitario y estudio. Hemos ayudado a 11.000 y cerraremos con 25.000. La mitad de los parceros salen, como lo digo yo, con alguna de las tres E: educación, emprendimiento o empleo”, aseguró en su balance, a El Espectador, el secretario Jímenez.

Entre los retos que enfrentará la nueva cabeza en la secretaría de Planeación estará sacar adelante el plan de pasar de 20 a 30 localidades en Bogotá, seguir adelante con la adopción de planes parciales, para aumentar la oferta de vivienda a 100.000 unidades, y tres planes maestros: sistema de cuidado, movilidad sostenible y hábitat.

Por otra parte, José David Riveros, quien se desempeñaba como subsecretario de Gobierno, ahora sumirá el liderazgo de la entidad en remplazo de Jiménez.

Riveros es abogado con enfoque en Gobierno y tiene una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Además, tiene una Maestría en “Public Policy and Administration” del London School of Economics and Political Science.

En la entidad, ha liderado la implementación del programa Bogotá Local para apoyo del tejido empresarial y productivo en las localidades, la puesta en marcha de Parceros y otros temas relacionados con infraestructura local.

Finalmente, la Alcaldía anunció la llegada de Anderson Sanabria, como nuevo Jefe de Gabinete, tras la salida de Antonio Sanguino por su candidatura a la Gobernación de César, por el partido Alianza Verde.

Sanabria, exsecretario privado de la alcaldesa López, es politólogo con especialización en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Javeriana, y es actualmente estudiante de la Maestría de Estudios Interdisciplinarios sobre el Desarrollo en la Universidad de los Andes. Además de esto, en 2018 se desempeñó como coordinador de la Consulta Anticorrupción.

De esta manera, la alcaldía de la ciudad consolidó sus nuevas fichas para enfrentar los últimos meses en el Palacio Liévano, que podrían marcar el legado de la administración de Claudia López.

