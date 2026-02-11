Cambios en frecuencias y contenedores: así planea el Distrito mejorar el servicio de aseo

Contenedores Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este 11 de febrero se esperaba la terminación de los contratos de los cinco operadores luego de ocho años de prestación del servicio de aseo en Bogotá. Sin embargo, con la autorización de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la UAESP tuvo luz verde para ampliar la concesión por dos años más.

Pero no se trata solo de una simple firma, sino de la oportunidad de que dicha prórroga venga de la mano de mejoras operativas en el barrido, limpieza y recolección de residuos aprovechables, mientras la entidad distrital...