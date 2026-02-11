Logo El Espectador
Bogotá
Cambios en frecuencias y contenedores: así planea el Distrito mejorar el servicio de aseo

Este jueves inicia la ampliación de los contratos por un término de hasta dos años. Pero ante las dudas de brindar la recolección, barrido y limpieza con las mismas cinco empresas, la UAESP detalló los planes para mejorar la eficiencia del servicio.

María Angélica García Puerto
11 de febrero de 2026 - 01:00 p. m.
Contenedores
Contenedores
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este 11 de febrero se esperaba la terminación de los contratos de los cinco operadores luego de ocho años de prestación del servicio de aseo en Bogotá. Sin embargo, con la autorización de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la UAESP tuvo luz verde para ampliar la concesión por dos años más.

Pero no se trata solo de una simple firma, sino de la oportunidad de que dicha prórroga venga de la mano de mejoras operativas en el barrido, limpieza y recolección de residuos aprovechables, mientras la entidad distrital...

María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
