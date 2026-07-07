Cambios en las tarifas de agua comenzarán a verse a partir de julio en Bogotá y Cundinamarca

El nuevo modelo tarifario cambió la fórmula de cálculo. Foto: Archivo Particular

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Desde el mes de julio los hogares de Bogotá y municipios de Cundinamarca verán modificaciones en la factura del agua que se pueden traducir en aumentos en el recibo. La razón: a partir de este semestre comienza a regir el nuevo modelo tarifario diseñado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), un modelo que reemplaza el esquema vigente desde 2014 y fija nuevas reglas.

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El ajuste es obligatorio para las grandes empresas prestadoras del país y comenzarán a verse reflejados en los recibos de los usuarios de manera paulatina a finales de este mes de julio, dependiendo de los ciclos de facturación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

¿Por qué cambió la tarifa?

El nuevo modelo del Gobierno Nacional modifica la manera en que se calculan los costos. El principal cambio es que las inversiones de las empresas solo se trasladarán a la tarifa una vez que estén ejecutadas. También se ajustaron las tasas de rentabilidad de los operadores y se actualizaron los costos con base en la vigencia de 2024.

Además, la regulación contempla que a partir de 2027 se realizarán actualizaciones anuales que incluirán incentivos o descuentos financieros para los usuarios, condicionados al cumplimiento de las metas exigidas a las empresas prestadoras.

Estos serían los aumentos en Bogotá y Cundinamarca

El Acueducto aclaró que la modificación metodológica no altera la estructura de la factura: se seguirá cobrando el cargo fijo, el consumo de agua y el alcantarillado de la forma habitual.

En Bogotá la variación será de 6,67 % , aproximadamente COP 4.900 adicionales en la factura mensual.

En usuarios atendidos en Soacha por la EAAB será de 2,3 % , aproximadamente COP 1.180 adicionales en la factura mensual.

En Gachancipá la variación alcanzará el 11 %, aproximadamente COP 4.300 adicionales en la factura mensual.

La entrada en vigor de las nuevas tarifaras se aplicará a partir del 1 de Julio de 2026, conforme a los plazos previstos en la Resolución CRA 1032 de 2026.

Dado que los ciclos de facturación de la Empresa no son iguales en todas las zonas de la ciudad, los usuarios podrán ver el efecto de las variaciones de las tarifas al finalizar el mes.

Subsidios se mantienen sin cambios

Asimismo, la EAAB indicó que los subsidios para los estratos bajos y las contribuciones de los estratos altos se mantendrán vigentes y bajo las mismas condiciones adoptadas por el Concejo de Bogotá y los concejos municipales correspondientes.

Toda la estructura tarifaria detallada puede ser consultada en el portal web oficial de la entidad al cual puede acceder haciendo clic aquí.

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