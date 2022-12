Cancelaron vuelo en El Dorado luego de que se estallaran las llantas de un avión

Cancelaron vuelo en El Dorado luego de que estallaran llantas de avión. Foto: Cortes

Un inusitado incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Toda una experiencia, que no quisieran repetir, vivieron los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Latam, que iba con destino a Cali.

De acuerdo con el testimonio de algunos de ellos, sobre el mediodía se tenía previsto que su vuelo saliera de la capital; sin embargo, el piloto tuvo que abortar el despegue debido a que las llantas del avión sufrieron una falla mecánica.

Según se aprecia en algunos videos, los neumáticos de la aeronave terminaron estallados e incluso el avión tuvo que ser remolcado en la pista del aeropuerto, luego de que el equipo de cabina identificara movimientos extraños.

“La aeronave con matrícula CC-BLB, que operaba el vuelo LA4063 en la ruta Bogotá-Cali, presentó movimientos inusuales durante la maniobra de despegue, lo que llevó al piloto a tomar la decisión de no realizar el despegue”, se lee en el comunicado emitido por la aerolínea.

Situación que ya se había conocido en redes sociales, luego de que una pasajera, identificada en Twitter como Tefy Rocha, publicara un corto video de 11 segundos en el que se aprecia efectivamente el incidente.

“Tomando en cuenta que el avión estaba en movimiento, el capitán decidió suspender el despegue para lo cual se activó el sistema de frenado automático que permite una desaceleración inmediata”, explicó la aerolínea.

Según su explicación, “tras esta frenada, se produjo un sobrecalentamiento de las llantas, las cuales se desinflaron ante las altas temperaturas”.

Cabe señalar que a pesar del percance, no se presentó ninguna emergencia, debido a la oportuna intervención del los operarios de cabina. Si no se hubiesen percatado del fallo, el avión no hubiese podido aterrizar de manera tranquila en la capital del Valle del Cauca y el reporte sería completamente diferente.

