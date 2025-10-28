‘Candeleo’, adrenalina, operativos e inteligencia para frenar los piques en Bogotá

Piques ilegales en Bogotá. Foto: El Espectador

Desde hace años en siete corredores de Bogotá, hay noches y madrugadas en las que la capital parece escenario de la película Rápidos & Furiosos o videojuegos como Need for Speed: una línea de fuego sobre la calle indica el punto de partida de dos automóviles de alta gama, modificados para correr a más de 150 kilómetros por hora. Esto es un requisito para quienes quieran inscribir sus carros y correr en las carreras clandestinas que se organizan entre jueves y viernes en la capital, y cuyo lugar, solo se conoce minutos antes de la...