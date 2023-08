Cantante de música popular denunció que le robaron las llantas de sus carros en Bogotá

l hecho se registró en el sector del Salitre, en el norccidente de la capital del país. El carro quedó apoyado sobre bloques de concreto. Foto: Cortesía

Joaquín Guiller, cantante de música popular, denunció en las últimas horas que fue víctima de robo de autopartes de dos de sus carros mientras se encontraba en la capital del país.

Los hechos se registraron el pasado viernes 4 de agosto, en el sector del Salitre, en el noroccidente de Bogotá, cuando el cantante se percató que le hurtaron dos llantas de sus vehículos particulares.

Lo invitamos a leer: Gobernadores piden medidas especiales para enfrentar trancones en la Vía al Llano

“Increíble, este fue el carro que me estrené hoy en Bogotá y se me le llevaron la llanta. Y a este que siempre llevó en Bogotá, también. Es de no creer la seguridad, la capital de Colombia, los dos carros a la vez”, indicó el cantante en un video en a través de redes sociales.

De acuerdo con un estudio de la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes, reveló que, para marzo de 2023, las autopartes más robados en el país son los espejos 36 %, placa del vehículo 32 %, las llantas 13 %, motores 3 %, rines 2 % y otras partes 9 %.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía debido a que el mercado ilegal de las autopartes se debe hay un comprador final, por lo que los ladrones salen en busca de este tipo de elementos.

“Este año se han hecho más de 523 operativos a establecimiento de comercio en donde hay una eventual comercialización de este tipo de elementos y también se han recuperado 520 vehículos gracias a la denuncia formal”, indicó el subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto.

Según cifras oficiales del Distrito, en lo corrido de este año, en la ciudad se han registrado 286 hurtos de automotores. De acuerdo con las autoridades, en la mayoría de los casos estos delitos se deben a que se dejan los carros sin vigilancia en el espacio público de la ciudad.

Por su parte, el país se contemplan penas entre los dos y los diez años de prisión para personas que sean detenidas vendiendo o comprando elementos robados. Además, los establecimientos comerciales que vendan partes hurtadas podrán ser objeto de procesos de extinción de dominio.

Nota recomendada: Doble crimen en Funza: sicario asesinó a dos comerciantes en una camioneta Ford

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.