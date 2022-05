Caos de movilidad en Transmilenio en Calle 80 y NQS: cientos de usuarios afectados

Una protesta en la estación Polo generó caos de movilidad en Bogotá. Foto: @BogotaTransito

Bogotá inició la semana con trancones, colapso de varias vías y el bloqueo del sistema de transporte Transmilenio. Una protesta organizada por un grupo de madres y padres de familia que le exigen a la Secretaría de Educación de Bogotá rutas escolares para que sus hijos acudan a los colegios.

Este grupo de personas se plantó en la intersección de la Calle 80 con carrera 24, estación Polo de Transmilenio, con pancartas y bloqueó el paso tanto por la calzada exclusiva de Transmilenio, como por la calzada ordinaria de vehículos particulares.

Tres troncales de @TransMilenio afectadas con bloqueos esta mañana en Bogotá. Calle 80, la Av. Suba y NQS, ante inconformidad de cientos de padres de familia estudiantes de colegios de @Bogota que a esta fecha siguen sin servicio de rutas.

¿Qué responde @Educacionbogota? pic.twitter.com/1VVzmZERtK — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) May 31, 2022

La situación generó un caos de movilidad en ese sector de la capital y en los aledaños, que causó que los servicios troncales de Transmilenio dejaran de operar en las avenidas Calle 80, Avenida NQS y parte de la Avenida Suba.

De acuerdo con la empresa de transporte, cerca de las 8 de la mañana se presentó una fuerte congestión en esas avenidas y “algunos usuarios se bajan de las rutas y caminan”. Así lo reportaron varios usuarios por medio de redes sociales, que mostraron a decenas de personas caminando por las calles y a decenas de buses embotellados.

Troncal calle 80, hasta escuela militar está totalmente trancado hasta la 76 con av caracas pic.twitter.com/8yygGil1qr — Fabián Benavides (@fabin_benavides) May 31, 2022

Para atender la contingencia, Transmilenio anunció que se están haciendo desvíos operacionales para la flota que se dirige a los portales de la 80 y de Suba: en la Calle 72 al occidente hasta la Carrera 28 al norte. Así mismo, se activaron retornos en la NQS sentido sur-norte, así como en las estaciones Simon Bolivar y CAD.

Algunos transeúntes y usuarios del medio de transporte expresaron su rechazo a la manifestación que generó el colapso de la movilidad en el norte y noroccidente de Bogotá, que generó que varios de ellos llegaran tarde a sus lugares de estudio y de trabajo.

“Me parece injusto que cuatro personas estén bloqueando todo Bogotá. Vengo desde Suba y me tocó bajarme en la estación de Puente Largo porque no había paso y me tocó caminar hasta acá, a la estación Polo”, dijo a Noticias Caracol Jose Cubillos, afectado.

Por último, Transmilenio informó que se cancelaron los desvíos operacionales en la 80 con carrera 24 para la flota que se dirigía a los portales 80 y Suba, por lo cual comenzó la normalización de operación.

La Secretaría de Educación, hasta ahora, no se ha pronunciado por las exigencias de los padres de familia que protagonizaron las protestas.

