Jornada caótica en la calle 80 por cuenta de accidente en vía Siberia-Funza

La madrugada de este viernes 26 de septiembre, autoridades de tránsito de la capital confirmaron un grave accidente en la vía Siberia-Funza que generó el cierre de ambos sentidos viales y, en consecuencia, un monumental trancón que se extendió por varios kilómetros, tanto hacia Bogotá, en la calle 80, como hacia los municipios vecinos ubicados al occidente de la ciudad.

¿Qué pasó?

Si bien aún no se conoce un reporte oficial de las autoridades, testigos afirman que, pasadas las 4:30 a.m., en un punto cercano al peaje de Siberia, un tractocamión quedó atravesado en la mitad de la vía tras ser impactado por una pesada estructura que transportaba una grúa. Al parecer, el conductor de esta última perdió el control del vehículo y, en medio de las maniobras para recuperar el mando, ocurrió el incidente.

La emergencia generó que cientos de pasajeros de buses intermunicipales se bajaran y empezaran a caminar para poder llegar a tiempo a sus sitios de trabajo o estudio. Entre tanto, miles de conductores quedaron embotellados en el extenso trancón que impidió el ingreso y la salida de la ciudad.

Por otro lado, pasadas las 7:10 a.m., la Secretaría de Tránsito confirmó que en la calle 80 con carrera 103 permanecía una volqueta varada, situación que agravó aún más la compleja movilidad en la zona.

Si bien el accidente de esta mañana generó un colapso general, usuarios cotidianos de la vía señalan que los trancones, los retrasos en el transporte público y la congestión pore la cantidad de vehículos que transitan es cosa de todos los días.

[07:11 a.m.] #MovilidadAhora |Se presenta novedad vial en la localidad de Engativá, por volqueta varada en la Av. Calle 80 con carrera 103, sentido oriente-occidente. pic.twitter.com/5DRgZMFgds — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 26, 2025

Finalmente, cerca de cuatro horas después de ocurrido el accidente, por la dificultad que tuvieron para llegar al sitio, los equipos de atención de emergencias, pasadas las 8:00 a.m., se habilitó el paso intermitente de vehículos mientras se retiraba por completo el camión atravesado en la vía.

Por el momento no hay reportes de personas lesionadas.

