Capturado por hurto de vehículo en Bogotá tenía libertad condicional y antecedentes por robo

El sujeto, amparado con el beneficio de casa por cárcel, fue capturado tras robar un carro particular a mano armada y emprender la huida desde la localidad de Rafael Uribe Uribe hasta el sector de Yomasa, en Usme. Foto: Policía de Bogotá

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Un hombre de 29 años fue capturado en la localidad de Usme, luego de ser señalado como el presunto responsable del hurto a mano armada de un vehículo particular. Tras la verificación de sus antecedentes penales, las autoridades establecieron que el detenido registra anotaciones por el delito de hurto calificado y agravado y que, al momento de la captura, gozaba del beneficio de libertad condicional.

La captura

Los hechos se iniciaron en la localidad de Rafael Uribe Uribe, donde el automotor fue hurtado mediante la modalidad de atraco luego de que el señalado arremetiera con violencia y amenazara a los propietarios del mismo. Una vez interpuesta la respectiva denuncia, los uniformados activaron un plan candado en la zona. Así, con el apoyo del monitoreo de las cámaras de videovigilancia, y tras una corta carera de escape, se logró ubicar e interceptar oportunamente el vehículo en el sector de Yomasa, en la localidad de Usme.

Durante el procedimiento de captura, los policías le hallaron al sospechoso un arma traumática equipada con un proveedor y munición. Asimismo, en la acción se logró recuperar un teléfono celular que también había sido hurtado en el momento del atraco.

Finalmente, tanto el capturado, que gozaba del beneficio de casa por cárcel por delitos que las autoridades no especificaron, y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente mientras el caso deja expone una vez más a la reincidencia como uno de los principales líos del sistema penal colombiano.

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