Capturan a banda de extorsionistas que amenazaba a comerciantes y bicitaxistas en Bogotá

La captura de los presuntos miembros de "Los Nativos" se dio por una operación conjunta entre la Policía, la Armada, el Gaula Militar y la Fiscalía. Foto: Archivo particular

La Policía de Bogotá reportó la desarticulación de una banda criminal dedicada a la extorsión de ciudadanos que operaba en las localidades de Kennedy, Tunjuelito y Usaquén, en donde amenazaban a bicitaxistas y comerciantes.

Según la investigación del caso, los miembros de la organización denominada como “Los Satanás”, amedrentaba, a través de medios virtuales o físicos, a ciudadanos de estos sectores, exigiendo dinero a sus víctimas.

Lo invitamos a leer: Condenan a hombre que mantenía a varios perros en precarias condiciones en Bogotá

“Muy buenas noches, mi amigo Hugo. ¿Cómo le va, ve por aquí, te habla Satanás? Te estoy llamando de la mejor manera para que ustedes se alineen con nosotros. Somos la organización más peligrosa en Bogotá, necesito que por cada vehículo de esos que usted administra, necesito que me den 15.000 pesos diarios porque si no me lo dan, lo voy a mandar matar”, se escucha en uno de los mensajes de extorsión que fue recopilado como parte de la investigación.

Desmanteladas redes de extorsión que delinquían en Kennedy, Tunjuelito y Usaquén. En el operativo fue #Capturado 'Niche', segundo al mando de 'Los Satanás' y responsable de extorsiones a comerciantes, bicitaxistas y trabajadoras sexuales



En 2023 se ha reducido en 18% este delito pic.twitter.com/HDOoq5pRVO — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 29, 2023

De esta manera, se confirmó la captura de ocho miembros de la presunta red de extorsión, entre ellos de alias “Niche”, quién estaría encargado de liderar la operación en estas zonas de la ciudad. Además, en otros operativos se encontraron otros elementos que incriminarían a los otros detenidos.

Por el momento, los sujetos fueron enviados a prisión de manera preventiva, y deberán enfrentar el proceso en contra desde un centro carcelario.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en lo corrido del año se han registrado 411 casos de extorsión en la capital del país, con una reducción del 4 % en comparación de lo registrado en 2022.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.