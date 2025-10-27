Capturan a dos hombres en Engativá con 197 botellas de licor adulterado

Capturados con 192 botellas de licor adulterado en Engativá Foto: Mebog

En un operativo de control realizado en la localidad de Engativá, la Policía Nacional capturó a dos hombres que transportaban 197 botellas de licor adulterado que sería distribuido en sitios de rumba de la localidad el próximo fin de semana, en el marco de la celebración de Halloween.

Puntualmente, el hecho ocurrió en la calle 72 con carrera 102, cuando uniformados que patrullaban la zona detuvieron un vehículo que se desplazaba en actitud sospechosa.

Según el reporte oficial, al notar la presencia de las autoridades, los ocupantes del automóvil se mostraron nerviosos sin motivo aparente, situación que despertó las sospechas de los oficiales. Al inspeccionar el interior del vehículo, los policías encontraron varias botellas de aguardiente que no contaban con los sellos de autenticidad exigidos por la ley.

Ante la inminente caída de sus planes, los implicados, de 33 y 45 años, afirmaron ser empleados de la empresa de licores fabricante del aguardiente incautado, pero la verificación posterior desmintió dicha versión en pocos minutos. Un perito técnico confirmó que las botellas contenían licor adulterado, lo que llevó a la captura inmediata de los dos hombres por los delitos de falsedad marcaria y corrupción de alimentos.

La mercancía incautada y los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras avanza la investigación para determinar el origen y el destino del producto adulterado.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades ilegales que afecten la salud pública y la seguridad, a través de la línea de emergencia 123.

Más allá del resultado operativo, el caso vuelve a poner sobre la mesa el problema persistente del comercio de licor adulterado en Bogotá, un fenómeno que se fortalece en la informalidad y que representa un riesgo constante para la salud de los consumidores. Aunque las autoridades reportan decomisos frecuentes, la circulación de este tipo de productos evidencia la necesidad de reforzar los controles en la cadena de distribución y consumo, especialmente en temporadas de alta demanda.

¿Cómo identificar licor adulterado?

Revise que la botella o empaque no haya sido manipulada y que no tengan golpes o abolladuras.

La tapa debe estar fija y sin goteos.

Verifique que los sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados. No deben estar rotos o presentar mal aspecto.

Si el envase de la bebida alcohólica es de cartón con cubierta en aluminio, revise que las pestañas de los costados estén bien pegadas.

Observe que el contenido de la botella y el color correspondan al tipo de licor. La manera correcta es revisar la botella a contraluz, así puede identificar que el líquido este libre de residuos o cuerpos extraños que no debe contener.

La información declarada tanto en las etiquetas como en envases, tapas y estampillas debe corresponder al mismo producto. También debe indicar la fecha de vencimiento y contar con el registro sanitario del Invima.

Si sospecha de alguna inconsistencia en la botella de la bebida alcohólica, no la consuma.

Llame a la línea de emergencias 123 y denuncie cualquier irregularidad en las botellas de bebidas alcohólicas, así como la venta o manipulación sospechosa.

