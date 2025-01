Capturan a la mujer señalada de abusar a menor de cuatro años en Bogotá

Capturaron a la presunta mujer que golpeó y abusó de menor de edad. Foto: Redes sociales

Desde que se conoció el caso del abuso del menor de edad de 4 años, las autoridades iniciaron la búsqueda de la primera sospechosa del caso. Fue así como, hace unos momentos, se dio la noticia de la captura oficial de la mujer sindicada de violentar al menor.

Al momento de su captura y de ser identificada, las autoridades procedieron a la legalización de la captura y la remitieron ante la autoridad competente para continuar con el proceso.

#ATENCIÓN | Ningún abuso contra nuestros niños quedará impune.



Tras conocer el presunto abuso de un niño de 4 años de edad, dispusimos un equipo de #SIJIN para dar con el paradero y captura de la presunta responsable de este repudiable hecho sucedido en #Kennedy. (Hilo) pic.twitter.com/93uTxCpTYv — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 30, 2025

¿Qué pasó con el menor?

Un menor de cuatro años que llegó al Hospital Pediátrico Tintal, en compañía de su madre y uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia, con signos de abuso sexual. Según un comunicado del centro médico, el menor, tras el examen, presentó “múltiples traumas en su superficie corporal”. Ante esta situación, activaron la ruta de atención de violencias y por la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado al Hospital de Kennedy, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Al notar las heridas que presentaba el menor, se iniciaron las investigaciones y una de las señaladas fue una mujer identificada por la familia del niño, quien sería la pareja sentimental de la mamá del menor.

Ante la situación, “se dispuso un componente de investigación judicial, quienes realizan las labores de campo que permita dar con la captura del responsable”, informó la teniente coronel, Nancy Cardozo, comandante de la Estación de Kennedy.

Aparece la mujer señalada

Por medio de redes sociales, apareció la pareja de la madre del menor, antes señalada, no solo de agredir al niño de cuatro años, sino también de intentar huir. En respuesta, a través de su página de Facebook, la mujer publicó un texto redactado en mayúscula en el que entrega su versión de los acontecimientos.

En la publicación, asegura que no se está escondiendo de la justicia. María José Pérez, escribió: “no me estoy escondiendo como anda diciendo todo el mundo, ni tampoco tengo nada que ver en la noticia como la familia de ella ha querido hacerme quedar por redes sociales. Estaba esperando consultar con mi abogado para poder hacer la entrega y recopilando las pruebas donde demuestran que no soy culpable”.

“La mamá lo castigaba pegándole, tengo conversaciones donde le pregunto que no había necesidad de llegar a eso, que las cosas eran mejor hablarlas, tampoco estoy culpando a la mamá de que lo haya empalado, pero la versión que ella dio o está dando sabe perfectamente que es mentira”, describió la mujer.

Al parecer, según Pérez, la madre del menor tiene problemas mentales y que, en el momento de los hechos, ella no estaba cuidando al menor. E insiste en que, “solo son calumnias contra mí”, y que es inocente de lo que se le acusa.

Ante la contrariedad de testimonios y nuevos señalamientos, las autoridades continúan haciendo las respectivas indagaciones para aclarar cómo este pequeño terminó con tan graves lesiones en su cuerpo.

