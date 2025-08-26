Capturan a seis sujetos mientras robaban cable bajo una estación de Transmilenio

El valor el robo en el merado negro, según las autoridades, supera los $7 millones. Los sujetos abrieron un hueco bajo la estación de Transmilenio Calle 22, en la troncal Caracas, con el fin de sustraer el cableado. Foto: Mebog

Seis sujetos que intentaron perpetrar un millonario robo de cableado, a plena luz del día y ante decenas de testigos, fueron capturados en flagrancia mientras operaban desde un hueco ubicado bajo una concurrida estación de Transmilenio.

Los hechos ocurrieron en la troncal Caracas del sistema masivo de transporte, en el centro de Bogotá, a la altura de la estación Calle 22. Mientras la estación operaba con normalidad y los pasajeros circulaban por la estructura, los seis sujetos ingresaron a un hueco ubicado bajo la estación para robar el cableado de fibra óptica que atraviesa la zona.

Aunque pensaron que nadie notaría su presencia, los guardias de seguridad de sistema escucharon ruidos extraños provenientes del subsuelo de la estación. Al descartar que fueran animales o sonidos relacionados con las obras del Metro, alertaron a la Policía.

Luego de recibir la alerta, varios uniformados acudieron al lugar y, tras una breve inspección, encontraron a seis personas ocultas bajo la estación, intentando sustraer varios metros de cableado de fibra óptica.

Durante el procedimiento, la comandante de la Policía de TransMilenio, Maryam Moreno, confirmó que se recuperaron 54 metros de cable encauchetado, cuyo valor en el mercado negro asciende a cerca de siete millones de pesos. Además, se les incautó un equipo de herramientas usado para facilitar el hurto.

Tras ser capturados en flagrancia, los implicados quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Un sujeto fue capturado la semana pasada por un casi similar

Lamentablemente, casos como estos no son una novedad para las autoridades. El pasado 19 de agosto, la Policía capturó a un delincuente que quedó atrapado en una de las estaciones de Transmilenio sobre la troncal Avenida Caracas.

Según las autoridades, este sujeto de 30 años, junto a otros cómplices, estaban robando 75 metros de cable encauchetado de cobre, usado como fibra óptica. “Los uniformados llegaron al lugar y evidenciaron un agujero a un costado del vagón observando a una persona atrapada dentro del mismo”, detalló Mebog.

Y es que el robo de cables de fibra óptica tiene un impacto directo en las comunicaciones de la capital del país. De la mano de este flagelo, muchos usuarios, empresas y hasta colegios públicos y privados se quedan sin acceso a internet debido a las fallas que produce la extracción de este cable.

Una de las empresas que más ha sufrido este problema es la ETB. La empresa de telecomunicaciones del Distrito informó que, en 2023, de robo en robo, los delincuentes sustrajeron más de 400 kilómetros de cableado público, cifra que equivale a la distancia que separa a Bogotá de Medellín. En 2024 la situación escaló dramáticamente: con corte en agosto, se registraron más de mil hurtos y durante el primer trimestre del año, este tipo de robos aumentaron 140%.

¿Por qué es tan apetecido?

“El cable se mueve mucho, porque es de lo que mejor pagan en las chatarrerías y en los chuzos que se prestan para eso. Por ejemplo, hace unos meses usted llevaba un kilo de cable de cobre pelado y le daban entre $30.000 y $35.000. Si lo lleva sin pelar, le pagan por bajito entre $23.000, más o menos. Eso es un negocio grande, porque si se lo pagan bien a los que se lo roban, los que lo compran deben triplicar esa cifra. Ahí no hay pierde”, señaló, en diálogo con El Espectador, Yeison, un joven que reside en los pagadiarios del centro y se gana su sustento diario con labores de reciclaje.

“A mí agarrar esos cables para venderlos siempre me ha dado miedo, porque he escuchado muchos casos de gente que se ha muerto electrocutada al agarrar cables, pero de energía. Pero sé cómo se mueve y ahí está la plata. Muchos prefieren robarse unos metros de esa vaina a tener que hacer una ruta de reciclaje, porque ahí, por bien que le vaya, no llega a ganarse lo que puede darle el cable”.

En esto coincide Álex Blanco, presidente de la ETB. “El apetito por el cobre se da, principalmente, por un aumento en el precio del metal en el mercado internacional. El valor se ha duplicado en el último año y puede que, incluso, más. Eso, por su puesto, hace que el cobre sea un botín apetecido por las bandas delincuenciales”.

Las salidas

Señala Blanco que los más de mil hurtos de cable que se han reportado este año no distinguen zona. “Nuestra red se expande por toda Bogotá y vemos con preocupación que a lo largo y ancho de la ciudad el hurto del cableado es una constante. Para revertir esa tendencia hemos avanzado en varios frentes. Actualmente, tenemos el 85% de nuestros clientes con cobertura de fibra óptica y la meta, para final de este año, es lograr que el 100% de los usuarios tengan fibra óptica. Luego, retiraremos el cableado de cobre, para que, simplemente, no haya que robarse”.

En este punto es preciso señalar que la tecnología de fibra óptica es la forma más efectiva de enfrentar el problema, pues lo elimina de raíz. El cableado de la fibra óptica está compuesto por un hilo muy delgado, que puede ser de silicio, vidrio o algún otro material dieléctrico (es decir, que no conduce cargas eléctricas) y al no tener el cobre, lo hace inocuo para los fines delincuenciales. Además, la fibra óptica permite mayor velocidad en el servicio de internet.

Otro de los frentes que ha fortalecido la empresa para enfrentar el problema tiene que ver con robustecimiento del sistema de respuesta y soluciones rápidas por los fallos en el servicio que genera el robo de cable. También iniciaron un proceso de marcación de cables, para diferenciar los de fibra óptica de los tradicionales, además del despliegue conjunto con la Policía, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.