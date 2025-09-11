Capturan a sujetos que se hacían pasar por policías para cometer hurtos en Bogotá

Engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que estaban involucradas en procesos judiciales para presionarlas y exigirles dinero. Foto: Mebog

Cuatro sujetos que se hacían pasar por policías para engañar, intimidar y robar a ciudadanos incautos fueron capturados minutos después de cometer un hurto en la localidad de Usaquén, en el norte de la capital del país.

De acuerdo con las autoridades, los hoy capturados se movilizaban en un vehículo de servicio público y abordaron a una ciudadana que iba en vía pública para urdir el plan de engaño con el que le sonsacaban el dinero de sus víctimas.

Así operaban

Tras presentarse, carnet en mano, como supuestos funcionarios de una unidad investigativa de la Policía, le advirtieron a la mujer que, de no seguir sus indicaciones, podría quedar vinculada a un proceso judicial. Tras realizar distintas advertencias y presionar a la víctima con mentiras relacionadas con la supuesta investigación, la mujer se vio obligada a realizar una transferencia bancaria por un valor de $1’700.000.

Cometida la fechoría, la víctima se acercó a las autoridades e instauró la respectiva denuncia. Acto seguido, las autoridades activaron un plan candado y, siguiendo las indicaciones de la mujer, lograron ubicar el vehículo implicado en la localidad de Suba. Durante el procedimiento de registro, las autoridades encontraron documentos e insignias policiales falsas que fueron incautadas junto al vehículo en el que se movilizaban para cometer los ilícitos.

Los cuatro capturados, de entre 38 y 64 años, registran antecedentes judiciales por hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas de fuego y falsedad en documento público.

Finalmente, los cuatro sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía para que respondan por los delitos de hurto y simulación de investidura.

Ante esta modalidad de hurto, la Policía le recordó a la ciudadanía que, ante cualquier situación irregular, o sospecha de un procedimiento policial, trate de verificar la veracidad de los documentos, el nombre y la placa. Si la duda persiste, comuníquese con el 123 o con un CAI cercano para validar la identidad de los uniformados.

