Capturan a uno de los sospechosos del asesinato de Harold Aroca en Bogotá

Harold Aroca, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, por cinco sujetos que lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a subir a un vehículo en un polideportivo del sector. Foto: Archivo particular

La Fiscalía General de la Nación acaba de reportar, en las últimas horas, la captura de uno de los sospechosos por el asesinato de Harold Aroca, un joven de 16 años desaparecido en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, y encontrado días después en una zona boscosa con evidencia de tortura.

Su familia ha denunciado durante semanas que la investigación avanzó con lentitud, y que la desaparición no fue atendida con la seriedad debida.

La información conocida hasta el momento consiste en un video clave que muestra cómo cuatro hombres interceptaron a Harold en la calle, lo sometieron y lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, su cuerpo fue localizado luego de cinco días, cuando su madre ya temía lo peor.

Fue precisamente, gracias a esas imágenes de video, que los investigadores de la Fiscalía lograron identificar a localizar a Anderson Santiago Pedraza, quien presuntamente participó en el rapto y posterior asesinato del menor.

El hombre fue detenido por miembros de la Fiscalía y de la Policía General de la Nación, y afrontará un delicado proceso judicial por homicidio agravado.

Asimismo, los encargados de la investigación han señalado que la evidencia recogida, incluidos mensajes y grabaciones, indica que este crimen no fue un simple acto aislado, sino parte de una dinámica violenta compleja que involucra estructuras criminales que podrían haber utilizado al menor como instrumento.

Además, la madre de Harold ha denunciado que ha recibido amenazas graves mientras exige avances en la investigación. Su pedido es claro: justicia, protección, y que el sacrificio de su hijo no quede en la impunidad.

Este caso ha encendido un debate más amplio sobre cómo el Estado protege a los menores en entornos marginales. Para muchos, la muerte de Harold Aroca es una herida abierta que recuerda la deuda histórica con la niñez más vulnerable en Bogotá.

