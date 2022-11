Capturan al señalado de agredir sexualmente a Hilary Castro cerca a estación de TM

Movilización de colectivos feministas. Foto: Natalia Pedraza Bravo

La Fiscalía anunció en la noche de este 5 de noviembre que después de un trabajo investigativo entre esa entidad y la Policía de Bogotá, se logró identificar y capturar a quien sería el responsable de agredir sexualmente a Hilary Castro, menor de 17 años, quien denunció un caso de violencia sexual en las inmediaciones de la estación La Castellana de Transmilenio.

De acuerdo con la Fiscalía, el señalado será presentado ante juez de control de garantías.

Está es la denuncia

De acuerdo con el testimonio de Hilary Castro, todo comenzó cuando ella se bajó de la ruta B12, en ese momento se percató de que un hombre también se bajó con ella.

“El señor llega detrás de mí y me amenaza con un cuchillo, me dice que le entregue todo lo que tengo, yo se lo doy, me empieza a amenazar y a decirme muchas cosas obscenas, me dice que quiere coger”, contó la joven, quien afirmó que en el lugar no había presencia de la Policía ni de algún vigilante.

Después de esto, a punta de amenazas, el hombre la saca del lugar y la lleva a la parte de atrás de esta, donde la habría abusado sexualmente.

“Me cogió de la mano y empieza a sacarme de la estación. (...) Me llevó detrás, procedió a bajarse los pantalones mientras me seguía teniendo amenazada y me obligó a realizarle sexo oral. Intentó tocarme por debajo del short, a lo que yo intentaba correrlo con las pocas fuerzas que tenía porque del miedo no pude hacer absolutamente nada”.

Después de lo sucedido, la joven sale este primero de noviembre a poner la denuncia a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, “porque para conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad de esa estación de Transmilenio necesitamos un derecho de petición”.

Pero al llegar allá le dicen que ahí no puede poner la denuncia porque solo reciben de mayores de edad, entonces la mandan para la URI de menores, sin embargo, al llegar le dicen que ahí tampoco se puede porque la persona en contra de quien iba a poner la denuncia es mayor, entonces que se devuelva a la de Puente Aranda.

“Ahí también nos dicen que no, que no reciben denuncias porque ya son más de las 5:00 p.m., y que mi caso no es un caso de urgencia. También me comuniqué a la línea de Policía de Transmilenio, la cual dice que está fuera de servicio”.

La menor pide que este caso no quede en la impunidad, y que decide hacerlo público porque no quiere “que esto le vuelva a pasar a otra mujer. Estoy cansada de que los procesos judiciales sean sumamente revictimizantes para todas y que tengamos que pasar por todas estas cosas. Lo único que me queda por hacer es volver a la URI a ver si me reciben la denuncia”.

Un caso de revictimización

Este hecho ha conmocionado a cientos de usuarios en redes sociales, quienes han compartido la publicación para hacer presión mediática y lograr que el caso no quede en la impunidad.

Frente a esto, la Secretaría Distrital de la Mujer ya se pronunció rechazando el caso y enfatizando en que los hechos ocurridos debieron ser tratados como un acto urgente desde el primer momento en el que se conoció el caso en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, en tanto la joven manifestó que fue obligada a participar en una interacción sexual mediante el uso de fuerza, y la intimidación anulando su voluntad.

“En la vigilancia al ingreso, la recepción de la denuncia, el equipo de la Fiscalía y Policía Judicial en la URI de Puente Aranda (donde se inició la ruta de denuncia) han recibido información, sensibilización y formación en derechos de las mujeres. Sin embargo, sabemos que no es suficiente. Lo que vivió la joven menor de edad, evidencia que aún tenemos que seguir fortaleciendo la respuesta a las violencias”, compartieron en un comunicado oficial.

Aspecto en el que concuerda el abogado penalista Juan José Castro, magíster en Derecho Procesal Penal, quien resalta además que las mujeres y los menores de edad son sujetos de protección especial en la ley y la Constitución:

“Por mandato legal y por interpretación constitucional no deberían existir estas trabas burocráticas cuando una mujer menor de edad está poniendo en conocimiento un escenario de violencia sexual. Todos los centros de la Fiscalía están instruidos para recibir cualquier denuncia que se haga, no existen limitantes legales para no hacerlo. Incluso, al ser una menor tienen que darle mayor importancia e imprimirle un trámite especial”, señala el abogado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, en Bogotá entre enero y septiembre de 2022, se registraron 5.743 delitos sexuales. Siendo Suba la localidad que más casos registró, en total fueron 618, seguida de Ciudad Bolívar con 583 y Kennedy 574.

