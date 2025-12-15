Capturan en flagrancia a joven de 19 años señalado de feminicidio en Soacha

Tras recibir una alerta por una riña en un conjunto residencial, autoridades de Soacha capturaron a este sujeto, de 19 años, tras aceptar que hirió con arma blanca a su pareja sentimental, una joven de 20 años que fue hallada sin vida. Los hechos ocurrieron el domingo 14 de diciembre. Foto: Policía de Soacha

Un nuevo caso que da cuenta de los alcances de la violencia contra la mujer sacude al vecino municipio de Soacha. En la madrugada del domingo 14 de diciembre, un joven de 19 años fue capturado en flagrancia como presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental, de 20 años, ocurrido en un conjunto residencial del municipio minutos antes de que se materializara la captura.

De acuerdo con la Policía de Soacha, la madrugada del domingo recibieron una alerta por una fuerte riña que estaba ocurriendo en el interior de un conjunto residencial debido a los gritos y golpes que varios vecinos escucharon.

Tras el llamado, los policías se desplazaron de inmediato al lugar. Al llegar al apartamento señalado, el joven hoy capturado, que al parecer residía con la víctima, abrió la puerta y reconoció ante los uniformados haber herido a su pareja con un arma cortopunzante.

Ante la confesión, varios uniformados ingresaron al inmueble y, lamentablemente, encontraron el cuerpo de una mujer sin signos vitales en el baño del inmueble. Hallado el cuerpo, el sujeto fue capturado en flagrancia en la escena del crimen y posteriormente puesto a disposición de las autoridades judiciales para que responda por el delito de feminicidio.

Alerta por aumento de casos

De acuerdo con cifras oficiales, durante 2024 se registraron dos feminicidios en el municipio. Sin embargo, pese a las campañas, los trabajos de inteligencia y el robustecimiento de los canales de atención de Violencias Basadas en Género, en lo corrido de 2025, Soacha sufrió un repunte y ha reportado cinco casos de feminicidio, cuatro de ellos ya esclarecidos.

Ante la situación, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de violencia que pueda poner en riesgo la vida de las mujeres a través de la línea de emergencias 123 o de los canales de atención, como la línea nacional 155, que funciona de manera ininterrumpida 24 horas, los siete días de la semana, y presta servicios de orientación y apoyo a víctimas de violencias basadas en género.

