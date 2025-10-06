Capturan pareja en Transmilenio por hurto: ella tenía orden de captura

Al verificar los antecedentes de la presunta delincuente, contaba con una orden de captura vigente y anotaciones por terrorismo, amenazas, instigación y concierto para delinquir. Por otra parte, el ciudadano habría salido hace un mes de la cárcel en Medellín. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá, nueve personas son víctimas de robo cada día mientras usan TransMilenio, según cifras recientes de seguridad. Uno de esos casos se registró este fin de semana en la estación Calle 22, sobre la Avenida Caracas, donde una usuaria fue atacada por una pareja de delincuentes.

La mujer esperaba el bus cuando un hombre y una mujer, ambos de unos 25 años, la intimidaron con un arma cortopunzante para quitarle su celular y otros objetos personales. A pesar del miedo, la víctima gritó y pidió ayuda a los demás pasajeros, que rápidamente reaccionaron para frenar el asalto.

Varios usuarios rodearon a los agresores y evitaron que escaparan, mientras llegaban los uniformados del Grupo de Transporte Masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los agentes intervinieron para garantizar la integridad de la pareja y realizaron su captura en flagrancia.

Durante la verificación de antecedentes, la mujer tenía una orden de captura vigente y registros por terrorismo, amenazas, instigación y concierto para delinquir. Su compañero había salido de prisión hace un mes, tras cumplir una condena en Medellín. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Aumento del hurto a personas en Bogotá

El hurto a personas sigue siendo uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos. Según datos de la Secretaría de Seguridad, entre junio y agosto de 2025 se registraron 33.315 casos de hurto en la capital, 3.371 más que en el mismo periodo de 2024, cuando hubo 29.944 denuncias.

El panorama es aún más alarmante en el sistema TransMilenio y sus alimentadores: entre el 1 de enero y el 11 de abril de 2025, los robos aumentaron más del 600 %, pasando de 126 casos en 2024 a 919 este año, lo que equivale a nueve hurtos diarios en promedio.

La Policía Nacional reforzó los patrullajes en estaciones y buses del sistema y pidió a los usuarios denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123. “La seguridad ciudadana depende también del apoyo de la comunidad”, reiteró la institución.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.