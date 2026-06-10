“Cargamos con muchas emociones”: Distrito evalúa la salud integral del trabajo sexual

Unas 1.106 personas que realizan actividades sexuales pagadas serán encuestadas. / Gustavo Torrijos Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Usaquén es una de las localidades donde se ofrecen servicios sexuales pagos en establecimientos nocturnos o de manera privada, a través de plataformas virtuales. Allí, un grupo de gestores de la Fundación Foro Cívico citó al menos a una docena de personas que ejercen esta actividad, con el fin de comprender integralmente sus necesidades en salud. Este es el primer estudio que se realiza a nivel distrital, con el que la Alcaldía espera identificar brechas de acceso y mejorar el bienestar de esta población. Fue una búsqueda casi puerta a...