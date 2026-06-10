Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Cargamos con muchas emociones”: Distrito evalúa la salud integral del trabajo sexual

En el cumplimiento de la Política Pública, la Secretaría de Salud adelanta un análisis para abordar a esta población no solo desde el ámbito sexual y reproductivo, sino también desde sus condiciones de vida, con el fin de mejorar la respuesta institucional, que aún tiene brechas y es limitada.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
10 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Unas 1.106 personas que realizan actividades sexuales pagadas serán encuestadas. / Gustavo Torrijos
Unas 1.106 personas que realizan actividades sexuales pagadas serán encuestadas. / Gustavo Torrijos
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Usaquén es una de las localidades donde se ofrecen servicios sexuales pagos en establecimientos nocturnos o de manera privada, a través de plataformas virtuales. Allí, un grupo de gestores de la Fundación Foro Cívico citó al menos a una docena de personas que ejercen esta actividad, con el fin de comprender integralmente sus necesidades en salud. Este es el primer estudio que se realiza a nivel distrital, con el que la Alcaldía espera identificar brechas de acceso y mejorar el bienestar de esta población. Fue una búsqueda casi puerta a...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Salud

Salud en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.