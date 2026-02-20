Carlos Felipe Reyes, gerente RenoBo: “La renovación en San Bernardo ayudará a la seguridad”

Carlos Felipe Reyes, gerente de la empresa de renovación urbana de Bogotá (RenoBo). Foto: RenoBo

Carlos Felipe Reyes es economista y abogado de la Universidad de los Andes con maestrías en Planeación Urbana y Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, y suma más de 15 años de experiencia en cargos públicos.

En 2024 tomó la gerencia de RenoBo, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, con el reto de consolidar a la entidad como operador urbano estratégico para la ciudad y sacar adelante un nuevo y complejo instrumento de planeación: las actuaciones estratégicas. El Espectador habló con él...