Carlos Fernando Galán: “sacaremos el metro tal y como está planteado”

El candidato del Nuevo Liberalismo ganó con el 49 % de los votos y no requirió de segunda vuelta para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Óscar Pérez

Carlos Fernando Galán no necesitó de una segunda vuelta para consagrarse como el nuevo alcalde de Bogotá. Con un contundente 49 % de los votos, el candidato del Nuevo Liberalismo obtuvo, además, una de las votaciones más holgadas de la historia de las elecciones en la capital, al conseguir 1.488.000 votos, después de Antanas Mockus en 1994.

En su sede de campaña, el candidato agradeció a su equipo y a las personas que lo acompañaron en los últimos meses. “Yo soy el último en la fila de un gran equipo de campaña”, dijo el nuevo alcalde.

De igual forma, Galán abrió su discurso agradeciendo y exaltando a sus competidores. “Juan Daniel Oviedo le ha impreso autenticidad a este proceso, Diego Molano puso en primera fila el debate de la familia y la niñez, con Rodrigo Lara siempre nos unirá la amistad, más allá de las tensiones electorales, el general Vargas nos ha enriquecido con opciones para mejorar seguridad de la ciudad, Jorge Enrique Robledo inspira mucho respeto y a Gustavo Bolívar le agradezco el reconocimiento y su amor por Bogotá”.

Y además, resaltó la importancia de reconocer las diferencias y los aportes de todos los sectores: “en el día a día tenemos que tener la valentía de aplaudir lo que se hace bien. Su no nos soportamos, será difícil afrontar la tormenta que se avecina”.

En cuanto a los retos que deberá afrontar a partir del 1° de enero, el nuevo alcalde arrancó con el aspecto de la seguridad. “Nos concentraremos en la protección de esta ciudad. Los niveles de miedo deben bajar. Las mujeres deberán vestirse como se les dé la gana sin temor a ser agredidas” y añadió, “en los próximos 4 años esa sensación de tranquilidad debe expandirse a cada rincón de la ciudad. La capital no puede ser escenario de un terreno político. Más seguridad genera una economía más sólida, y sin duda, más progreso para Bogotá”.

Una de las declaraciones más esperadas era la concerniente a la primera línea del Metro de Bogotá. Galán no defraudó, y dejó muy en claro cuál será su postura frente al rifirrafe que hay con el Gobierno Nacional frente a este tema. “De la forma más genuina posible, pido que trabajemos todos por el proyecto del Metro. Es infame perder tanto tiempo en un medio de transporte. Este es un mandato claro, y les pido que trabajemos para sacar la primera línea del metro, tal y como está planteada, seamos generosos con Bogotá”.

Otro aspecto que tocó el nuevo mandatario residió en la situación de hambruna y pobreza que actualmente padece un amplio espectro de la ciudadanía. “El hambre en Bogotá es algo que no puede existir en estos tiempos. Tenemos gente que no tiene para comer 3 veces del día, muchos de ellos niños, Tener niños con hambre en la ciudad más poderosa del país no es posible. Convocamos a la empresa privada, a los ciudadanos, a los innovadores, a que nos unamos para combatir esta tragedia. Necesitamos de la empatía para que renazca y llegue a niveles nunca antes vistos en Bogotá”.

Recopilamos a continuación otras frases destacadas del discurso de victoria que dio Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde mayor de Bogotá:

“Le pedimos a otros actores que luchen contra su propio ego. Siento un piano en mis hombros, pero quiero cargar con ese peso y estoy listo”.

“Llegamos para que el ciudadano no tenga que esperar meses para que le arreglen la luz de su casa, para que un hueco no cumpla años y se vuelva famoso por su peligrosidad. Vamos a llevar el Gobierno en la calle. Llegamos para que la gente pueda vivir tranquila en nuestra ciudad”.

“Nos tomó 3 elecciones llegar aquí, muchas lágrimas, y muchos aprendizajes. Esas derrotas nos formaron, nos hicieron conocer más a la ciudad. Ahora llegamos, ganamos, y estamos obligados a que llegue toda Bogotá en los próximos cuatro años. Me siento muy feliz, muy orgulloso de ustedes, de nosotros”.

“Espero utilizar el escritorio de Alcalde muy poco. Estaré en la calle trabajando con la gente. Ese será el trabajo para recuperar la confianza en las instituciones. No vamos a poner espejos retrovisores en Bogotá, vamos a concentrarnos en gobernar la ciudad”.

“Tengo una responsabilidad muy grande con los electores, con mi equipo, con la ciudad, y con mi familia y siempre, con mi padre. Por ningún motivo los voy a defraudar”.

