Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Carlos Fernando Galán: dos años para dejar su legado en Bogotá

Tras heredar obras que le cambiarán la cara a Bogotá y la promesa de construir sobre lo construido, llegó a la mitad de su mandato con promesas están por cumplir. Estos son los retos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alexánder Marín Correa
Alexánder Marín Correa
04 de enero de 2026 - 07:00 p. m.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Las grandes obras de las que hoy se habla en Bogotá las heredó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien cumplió su promesa de construir sobre los construido. Sin embargo, para algunos, a la fecha, su sello personal todavía no se impone. Para lograrlo le quedan dos años, en los que se enfrentará a un hostil ambiente electoral, en el que seguro le enrostrarán cada traspié, y a una lista de pendientes de 2025. Como la anunciada reingeniería en salud, para sacar a las subredes de la crisis; la alta percepción de inseguridad, que persiste pese a...

Alexánder Marín Correa

Por Alexánder Marín Correa

Periodista con experiencia en periodismo judicial, investigación, local y de datos. Actualmente editor de la sección Bogotá, del diario El Espectador y asociado de Consejo de Redacción (CdR), organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. @alexmarin55Jamarin@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

Carlos Fernando Galán

alcaldía de Bogotá

alcaldía 2026

proyecciones 2026

 

Michael Carranza(wg7pi)Hace 41 minutos
Que lavada de cara...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.