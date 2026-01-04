Carlos Fernando Galán: dos años para dejar su legado en Bogotá

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Las grandes obras de las que hoy se habla en Bogotá las heredó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien cumplió su promesa de construir sobre los construido. Sin embargo, para algunos, a la fecha, su sello personal todavía no se impone. Para lograrlo le quedan dos años, en los que se enfrentará a un hostil ambiente electoral, en el que seguro le enrostrarán cada traspié, y a una lista de pendientes de 2025. Como la anunciada reingeniería en salud, para sacar a las subredes de la crisis; la alta percepción de inseguridad, que persiste pese a...