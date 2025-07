Carlos Galán condenó el accionar de la mujer que disparó desde un balcón en Bogotá

El alcalde se mostró preocupado por este tipo de comportamientos en entornos residenciales. Foto: Archivo Particular

El video de una mujer realizando disparos al aire en un conjunto residencial de Bogotá continúa generando indignación y reacciones en contra. Mientras que en redes sociales, los internautas se cuestionan sobre la legalidad del arma y el estado de salud de la mujer, el incidente ya suscitó la respuesta del propio alcalde de Bogotá.

A través de un trino en su perfil de X, Carlos Fernando Galán se mostró molesto y contrariado por el comportamiento de la mujer que decidió realizar disparos al aire desde el balcón de un apartamento.

“El día que una bala que se dispara al aire caiga en la cabeza de un niño, toda la ciudad va a lamentarlo. No podemos aceptar este tipo de comportamientos en Bogotá“, enunció el mandatario.

Asimismo, Galán pidió celeridad a las autoridades para que realicen las labores investigativas del caso y completen las diligencias necesarias para que la responsable reciba la sanción correspondiente.

De momento se conoce que los hechos ocurrieron en un conjunto residencial del barrio Colina, en el norte de Bogotá. Sobre las 3:00 p.m la mujer, en presunto estado de alicoramiento, realizó disparos al aire hasta en tres oportunidades, según informaron los residentes del sector en la zona.

La comunidad del conjunto residencial alertó a la Policía de Bogotá tras escuchar las detonaciones. Durante la atención de este hecho, según informó el coronel Ricardo Chávez, comandante Operativo Seguridad Ciudadana, las autoridades no pudieron ingresar al apartamento de la mujer, pues no contaban con una orden judicial y ella misma no permitió su ingreso.

Sin embargo, en un reciente comunicado, las autoridades confirmaron que regresaron al inmueble para realizar la anotación, pero la mujer ya no se encontraba en el apartamento.

La sanción que podría enfrentar la mujer que disparó

Aunque se cuenten con permisos para portar un arma de fuego, dispararla al aire, puede acarrear varias sanciones y multas a quien realiza los disparos y quien figura como el dueño del arma.

El artículo 18 de la Ley 1453 de 2011, denominada Ley de Seguridad Ciudadana, afirma que quien, teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera, “incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años, cancelación del permiso de porte y tenencia de dicha arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización; siempre que la conducta aquí descrita no constituya delito sancionado con pena mayor”.

Y es que disparar al aire, puede traer consecuencias fatales. Según empresas de seguridad, la bala viajará hasta 160 km por hora hacia lo alto, dependiendo del ángulo de disparo y de la potencia del arma. “Una vez que alcanza su apogeo, la bala caerá. La resistencia al aire limita la velocidad, pero las balas se diseñan para ser altamente aerodinámicas, de modo que la velocidad es bastante letal si llega impactar contra una persona”; indica Ceforvig, agencia que forma a personal para seguridad en Bogotá.

Por último, quien dispare un arma de esta manera, podría enfrentar cargos por delitos como lesiones personales, daño en bien ajeno, o incluso homicidio si el disparo causa la muerte de alguien.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.