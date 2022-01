Carolina Durán sale de la Secretaría de Desarrollo Económico. Foto: LinkedIn Carolina Durán

“Tras dos años de servicio al frente de la Secretaría de Desarrollo he decidido aprovechar nuevas oportunidades laborales”, de esta manera dio a conocer Carolina Durán, a través de su cuenta oficial de Twitter, su salida de esta cartera distrital.

Tras dos años de servicio al frente de @DesarrolloBog he decidido aprovechar nuevas oportunidades laborales. Doy gracias a Dios por permitirme servirle a @bogota. Alcaldesa @ClaudiaLopez gracias por su voto de confianza y haberme brindado esta maravillosa ⭐️oportunidad 🙏🏻 🧵1/4 pic.twitter.com/sDRRD01Jpb — Carolina Duran 🚀🦋 (@CDuranCo) January 27, 2022

En rueda de prensa con medios de comunicación la saliente secretaria afirmó que se siente conforme con su trabajo, a pesar de los retos que le implicó afrontar el desarrollo de Bogotá en medio de la pandemia.

“Quedó con una satisfacción del deber cumplido. Nunca me imaginé que iba a haber una pandemia, me imaginé que iba a ser difícil, pero no tanto. Por eso voy a seguir trabajando por el emprendimiento, la innovación, la equidad de género y por Bogotá en general”, expresó Durán.

Logros

En medio del balance de gestión del 2021 la saliente secretaria hizo énfasis en que se logró en la ciudad un crecimiento del 12,4 % del Producto Interno Bruto anual en el tercer trimestre del año pasado. Incremento del 103,5 % del PIB en el mismo periodo comparándolo con el 2019.

En cuanto a la ejecución presupuestal el 98,53 % de los recursos de la Secretaría de Desarrollo Económico se gastaron en la ejecución de proyectos enfocados en la generación de empleo en la ciudad y la formalización de empresas:

“La mayoría de los recursos se destinaron en el desarrollo empresarial y el empleo, se invirtieron en total $134 mil 804 millones para fortalecer temas como el emprendimiento, el empleo, el crecimiento empresarial y la reducción de brechas de en el mercado laboral, entre otros”, mencionó Durán.

Aún no se conoce de manera oficial quien será el encargado o encargada de tomar las riendas de esta importante cartera distrital; sin embargo, independientemente de quien sea se enfrentará al reto de no solo seguir con la reactivación y la recuperación; también deberá apuntarle al crecimiento de la economía bogotana en este nuevo año.

