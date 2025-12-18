Logo El Espectador
Bogotá
18 de diciembre de 2025 - 03:55 p. m.

Cartas a la nevera: la obra que convierte los mensajes de los bogotanos en memoria urbana

¿Le escribiría usted cartas a la nevera? Patricia Ariza, Dago García, Élber Gutiérrez Roa, Santiago Rivas, Frank Solano, Marcela Benjumea, María Claudia Parias, Julián Triana y Juan Tarquino se le midieron al reto. Y Johan Velandia las convirtió en una propuesta escénica y expositiva en el Laboratorio de Fortalecimiento a la escena Joven de Artefactum-Idartes, de Bogotá. Una experiencia que reunió a jóvenes artistas con reconocidos creadores de diversas disciplinas que fueron invitados a escribir cartas a Bogotá. Las cartas fueron transformadas en breves escenas teatrales y en neveras intervenidas que funcionan como lienzos de memoria.

Unidad de Video

Élber Gutiérrez Roa

Élber Gutiérrez Roa

