Cartas a la nevera: la obra que convierte los mensajes de los bogotanos en memoria urbana

¿Le escribiría usted cartas a la nevera? Patricia Ariza, Dago García, Élber Gutiérrez Roa, Santiago Rivas, Frank Solano, Marcela Benjumea, María Claudia Parias, Julián Triana y Juan Tarquino se le midieron al reto. Y Johan Velandia las convirtió en una propuesta escénica y expositiva en el Laboratorio de Fortalecimiento a la escena Joven de Artefactum-Idartes, de Bogotá. Una experiencia que reunió a jóvenes artistas con reconocidos creadores de diversas disciplinas que fueron invitados a escribir cartas a Bogotá. Las cartas fueron transformadas en breves escenas teatrales y en neveras intervenidas que funcionan como lienzos de memoria.