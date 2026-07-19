Cartografía del 20 de Julio: Bogotá y algunos lugares que marcaron la independencia

Plaza de Bolívar. 1866. Relación de un viaje. Academia Colombiana de Historia. Foto: IDPC

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¿Alguna vez se ha preguntado cómo era Bogotá hace 216 años? El pasado y el presente aún se conjugan en los lugares que marcaron la independencia de Colombia, guardando un legado histórico que se puede recorrer a pie en el centro de la capital, en sus plazas y parques. En estos sitios, los ecos de una era que dio paso a nuestra independencia aún retumban en edificaciones, estructuras o monumentos que dan cuenta del proceso histórico.

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El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural trazó una ruta histórica para que los habitantes de Bogotá puedan recorrer el pasado. Esta incluye algunos de los lugares más emblemáticos del centro histórico de Bogotá:

Observatorio Astronómico Nacional (Carrera 8 # 8-00)

Plaza de Bolívar (Carrera 7 con calles 10 y 11)

Casa Museo del 20 de Julio o Casa del Florero (Carrera 7 # 11-28)

Antiguo Cabildo de Bogotá (Carrera 8 # 10-65)

Palacio Municipal de Bogotá (Carrera 8 # 10-65, actual Edificio Liévano)

Casa de Antonio Morales Galavís (Carrera 4 # 10-38)

Monumento a Camilo Torres Tenorio (Plaza de Bolívar)

Monumento a Francisco José de Caldas (Plaza de Las Nieves, Carrera 7 con calle 20)

Busto de José María Carbonell (Parque de los Hippies, Carrera 7 con calle 60, Chapinero)

Un recorrido por el tiempo

La entidad resalta estos espacios, no solo como escenario de los acontecimientos que dieron origen a la independencia, sino que también constituyen un patrimonio vivo que permite comprender el proceso histórico que llevó a la creación del primer gobierno autónomo del entonces Nuevo Reino de Granada.

El IDPC recordó que el Observatorio Astronómico, construido en 1802, fue uno de los lugares donde, según la tradición histórica, se reunieron algunos de los criollos que planearon la revuelta. A su vez, la Plaza de Bolívar fue el epicentro de los hechos del 20 de julio de 1810, mientras que la Casa del Florero conserva la historia del episodio que desencadenó el levantamiento popular y sobre el cual hay diversas versiones e historias.

El recorrido también pasa por el Parque de la Independencia, construido para conmemorar el primer centenario de la Independencia en 1910, y concluye en Chapinero con el busto de José María Carbonell, uno de los principales impulsores de la movilización popular durante la gesta independentista.

Para el Instituto, preservar estos lugares permite mantener viva la historia y acercar a la ciudadanía al patrimonio cultural de Bogotá.

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