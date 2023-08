Casas de Justicia: han atendido a 14.000 mujeres víctimas en Bogotá, así funcionan

Mujeres pueden buscar orientación en las líneas: 123; la Línea Púrpura, 018000112137, o con el Comando Púrpura. Foto: Secretaría de Seguridad

Bogotá cuenta con siete Casas de Justicia que fueron creadas en 2021 para facilitarles a las mujeres los procesos de denuncia, atención y seguimiento de casos de algún tipo de violencia. Desde la apertura de las casas, más de 14.000 mujeres han sido escuchadas e incorporadas a la Ruta Integral de Atención para Mujeres Víctimas de Violencias.

Lea también: Cárcel para presunto feminicida de Norma Piñeros: confesó pero no aceptó cargos

Según la Secretaría de Seguridad, antes de la existencia de las Casas de Jusiticia, las mujeres tenían que ir de un lado a otro, sin conseguir una atención adecuada a sus necesidades. La atención integral en estos lugares es sin ningún costo y cuenta con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, la Secretaría de la Mujer, las Comisarías de Familia y Bienestar Familiar para acompañar a las víctimas durante todo el proceso, desde la denuncia hasta medidas de protección en caso de ser necesario.

Los casos de violencia contra la mujer que más se han atendido a través de esta ruta están relacionados con: violencia económica (35 %), violencia intrafamiliar (28 %), violencia física (23 %), violencia psicológica (11 %) y violencia sexual (3 %).

¿Cómo acceder a la ruta?

Las mujeres que así lo requieran pueden acercarse a las Casas de Justicia con las que cuenta la ciudad y que tienen la Ruta Integral:

Ciudad Bolívar (diagonal 62 sur # 20F – 20)

Barrios Unidos (calle 68 # 53 – 34)

Bosa Campo Verde (calle 85 sur # 94 – 35)

Kennedy (Av. Boyacá # 36 - 57 sur)

Suba - Ciudad Jardín (carrera 59 # 131A – 15)

San Cristóbal (diagonal 31 c sur # 3 -67 este)

Fontibón (Calle 17 # 98 – 71)

Más información: El 53% de los jóvenes bogotanos ha pensado en migrar del país, según encuesta

Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad fortaleció los canales y estrategias para que las mujeres puedan recibir orientación y ayuda inmediata sin ningún costo. Cualquier mujer que sienta que están atentando contra su integridad, o es víctima de violencias, puede denunciar en una Casa de Justicia o recibir orientación y/o apoyo de inmediato en la Línea Púrpura 018000112137, en la Línea de Emergencia 123.

Daniela es una de nuestras profesionales que brinda ayuda jurídica a mujeres víctimas de violencias.



Desde el 2021, que se creó la Ruta Integral para Mujeres Víctimas de Violencias, más de 14 mil han contado con todo el apoyo en las #CasasDeJusticia#BogotáTieneMuchoQueContar pic.twitter.com/2zEPimjbHf — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 11, 2023

Entre los muchos casos que se presentan, la Secretaría de Seguridad presentó un ejemplo de éxito de esta ruta integral para mujeres. Se trata del caso de Natalia, una bogotana que, tras haber normalizado la violencia que sufría, pudo romper el ciclo, denunciar, y recibir la atención de la ruta.

Compartimos su testimonio que dio a conocer la cartera de Seguridad: “Yo estaba sometida a violencia verbal y psicológica por parte de mi expareja, y la normalicé por amor, por la familia, por los hijos y por el qué dirán. Cuando fui a la Casa de Justicia me encontré con este servicio y lo aproveché. Me acompañó una abogada que fue como un ángel para mí. Me dieron una medida protección y esta violencia se acabó. Hoy sigo con todo el acompañamiento necesario. Invito a todas las mujeres a que no permitan ningún tipo de maltrato y denuncien. Aprovechemos que tenemos todas las garantías para poder hacerlo”, contó Natalia.

Tema relacionado: Delitos sexuales: crecieron más que todos en 2022, según encuesta Bogotá Cómo Vamos

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.