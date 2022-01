Caso de intolerancia: cliente golpeó a un empleado invidente de un restaurante

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante el 2021 en Bogotá se presentaron 21.881 denuncias por lesiones personales. Foto: Cámaras de seguridad del restaurante

“Estaba trabajando por el autoservicio cuando llega un auto gris con una señorita y un joven. (...) Le entrego su pedido, me exigen salsas de tomate y mayonesa, se las doy, y me exigen más y le doy. (...) El joven me pide más salsas, seis mayonesas y seis de tomate y le digo que ya le había dado cuatro que tenía en la mano más. La señorita me pide una salsa bbq, se la doy, y el muchacho comienza a decirme que quiere tres salsas bqq, le digo que se cobran adicional, comienza a decirme groserías y a tratarme mal”, compartió a Noticias Caracol el trabajador Juan Antonio González.

Después de eso una compañera de Juan le pidió al cliente que avanzara, pero de acuerdo con el relato del empleado, el hombre parquea el carro, se bajó, buscó a Juan por el restaurante y lo agredió dándole un puño en el rostro.

Agredió a un empleado invidente porque no le entregó las salsas que quería

Cuando el gerente del restaurante salió a atender el caso, también fue agredido de la misma manera por el cliente. De acuerdo con la historia que relató Juan Antonio González, él lleva 16 años trabajando en esa cadena de comida rápida y gracias a ese empleo a podido sobrevivir y estudiar, contó que es comunicador social y periodista.

El mensaje que Juan dejó mientras lo entrevistaban es que él quiere que todos seamos tolerantes: “si las personas tienen rabia en su corazón, si tienen algún problema, no lo descarguen contra las otras personas, así sean ciegos o con alguna limitación, pero no descarguen su ira con las demás personas porque usted ve en la situación que estamos y en vez de destruir a las personas que tienen alguna limitación, tenemos es que ayudar a construir Colombia, país, mundo”.

Finalmente, Juan compartió que ya interpuso la demanda en la Fiscalía y espera que el juez haga justicia.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante el 2021 en Bogotá se presentaron 21.881 denuncias por lesiones personales; siendo febrero el mes con más casos, registró 1929.

Las localidades con en las que se presentan más denuncias son Kennedy con 2.888; Bosa cuenta con 2169; Ciudad Bolívar registra 2.128; y Suba con 2.066.

