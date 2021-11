Caso de intolerancia terminó en brutal agresión por parte de conductor del Sitp

Ayer 6 de noviembre del respectivo año siendo las 7:25am este señor conductor agredió físicamente a este muchacho por qué una señora se subió con una menor de edad las cuales válidaron un solo pasaje por ambas, al conductor no le gusto y de inmediato insulto a la señora de manera ofensiva, en ese preciso momento otra señora en al parte de atrás grito señor conductor me robaron el celular llame a la policía y este sujeto dio caso omiso al llamado….pero si vio sumamamente necesario parar el carro donde los agentes de policía para comentar el caso de la señora y la niña con respecto a la validación del pasaje, pero jamás comunico el robo del celular de la otra señora dentro del vehículo…adicional a ello cabe clarar que el pasaje de la menor se canceló tras estos insistentes, sin embargo aquel hombre (el conductor) siguió discutiendole a la señora responsable de la menor. En la parte trasera del vehículo también iba un muchacho…el cual es el agredido del video, este se dirige al conductor y le dice que por favor sea respetuoso con los usuarios, a lo que el conductor respondió…”que, pues me va a pegar” en instantes este se levanta del asiento y agrede al joven de manera violenta e intolerante. Realizó esta denuncia pública ya que no deberían haber personas laborando en este tipo de servicios públicos si no saben manejar el servicio al cliente y adicional a eso tienen 0 empatía respondiendo a cualquier percanse con humillaciones e insultos. Los hechos sucedieron en uno de los transporte de SITP identificado con el número Z20_7140. Masivo capital S.A.S con la ruta B401