Caso Dilan Santiago: detienen a su padre Marlon Castro por violencia intrafamiliar

El fin de semana, en zona rural de Usme, encontraron el cuerpo del niño Dilan Santiago Castro. Foto: Policía de Bogotá

Mientras las autoridades siguen investigando la muerte del niño Dilan Castro, de 2 años, a quien encontraron el fin de semana en zona rural de Usme, una noticia remueve este caso: la Policía hizo efectiva una orden de captura contra Marlon Castro, padre de menor de edad, a quien procesa uin fiscal de Tolima, por el delito de violencia intrafamiliar.

Tras anunciar la detención, las autoridades enfatizaron que este procedimiento no está relacionado con la muerte del pequeño Dilan, línea de investigación que sigue adelante, para tratar de establecer las causas y los posibles responsables de su fallecimiento. En este caso, el caso tendría que ver por la violencia ejercida contra su excompañera y madre de Dilan, Derly Julieth Rivas.

Esta familia ha estado en la mira de la opinión pública desde la semana pasada, cuando se reportó la desaparición del niño y a quien el pasado fin de semana lo encontraron sin vida en zona rural de una vereda de la localidad de Usme.

En las últimas horas, la madre del menor denunció amenazas en su contra, debido a supuestas acusaciones que vinculan con la muerte de su hijo. En una declaración de Rivas a Caracol, expresó: “Dicen que yo maté a mi hijo, cuando las cosas no son así. Ante los ojos de Diosito, sabe que yo no he hecho eso”.

¿Por qué se dio la captura del padre?

La detención se llevó a cabo después de que la madre de Dilan Santiago reiterara que se separó de Marlon Castro debido a la violencia intrafamiliar y al trato que este daba al niño. Rivas afirmó previamente que el padre regañaba y golpeaba al niño, lo que motivó su decisión de separarse. La denuncia también la hizo ante un fiscal del Tolima, que tramitó ante un juez la orden de captura.

Rivas, madre del niño, ha manifestado que no sospecha de nadie, que haya tenido la intención de raptar o asesinar a su hijo. Incluso, al referirse a una expareja distinta al padre del menor, comentó: “Yo tuve una relación con una persona, pero la relación no funcionó porque yo tengo un hijo. Él quería salir a discoteca, él quería salir a conocer, yo con mi hijo no puedo”.

Por ahora, Marlos Castro quedará a disposición de la autoridad competente, donde tendrá que defenderse de los señalamientos por violencia intrafamiliar, mientras los investigadores siguen en la tarea de esclarecer la muerte de Dilan.