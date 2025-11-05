Logo El Espectador
Bogotá
Caso Jaime Moreno: viene el juicio, más capturas y una Fiscalía bajo presión

Durante la diligencia, la fiscal se tuvo que retractar de una agravante en la imputación, al no poder demostrarlo. Los abogados de la familia de la víctima hablan de lo que viene.

Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
06 de noviembre de 2025 - 02:00 a. m.
La no aceptación de cargos por parte de Juan Carlos Suárez abrió la puerta a un juicio. / El Espectador.
Tensos momentos y varios acuerdos marcaron la audiencia de imputación de cargos contra uno de los presuntos homicidas de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años. Luego de tres horas y treinta minutos, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito homicidio agravado a Juan Carlos Suárez, de 27 años. En el transcurso de la diligencia, la fiscal expuso en detalle los hechos con apoyo de la evidencia forense y testimonios. Según el relato, Suárez y otro hombre, que sigue prófugo de la justicia, atacaron a Moreno cuando salía de un bar,...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
