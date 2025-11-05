Caso Jaime Moreno: viene el juicio, más capturas y una Fiscalía bajo presión

La no aceptación de cargos por parte de Juan Carlos Suárez abrió la puerta a un juicio. / El Espectador. Foto: El Espectador

Tensos momentos y varios acuerdos marcaron la audiencia de imputación de cargos contra uno de los presuntos homicidas de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años. Luego de tres horas y treinta minutos, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito homicidio agravado a Juan Carlos Suárez, de 27 años. En el transcurso de la diligencia, la fiscal expuso en detalle los hechos con apoyo de la evidencia forense y testimonios. Según el relato, Suárez y otro hombre, que sigue prófugo de la justicia, atacaron a Moreno cuando salía de un bar,...