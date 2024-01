Caso Jhonier Leal: “dejarlo en libertad acarrea peligros”, abogado de víctimas

Jhonier Leal se encuentra recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá. Foto: Captura de pantalla audiencia 25 de Noviembre

Daniel Peña, abogado defensor de Leal, pidió la libertad de su apoderado al considerar un posible vencimiento de términos, argumentando que han pasado 725 días privado de la libertad sin que, a la fecha, el aparato judicial emita una decisión de fondo tras dos años de iniciado el proceso el homicidio de Mauricio Leal y Marleny Hernández, hermano y madre del Jhonier Leal, a quien se le señala de ser el responsable del doble crimen.

Para este caso, se debe tener en cuenta el desarrollo del juicio en contra de Leal, en el cual han sido evidentes las maniobras dilatorias del detenido para postergar la sentencia. Romper el pacto inicial con la Fiscalía, testigos sorpresa, despidos de abogados, e intentos por validar pruebas sobrevinientes, son solo algunos de los intentos con los que Jhonier Leal ha intentado zafarse del caso, con todo y las evidencias en su contra.

Hoy se definirá si la solicitud de la defensa tendrá éxito, a dos años de la audiencia de imputación de cargos, realizada en enero de 2022, en donde Leal fue acusado formalmente por los delitos de homicidio agravado y ocultamiento de elementos materiales probatorios, acusación que derivó en la decisión de imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario.

La juez anunció, después de escuchar los argumentos de parte y parte, que el despacho evaluará cada una de las pruebas y registros de las audiencias pasadas para determinar si hubo o no dilaciones intencionales, o si, por el contrario, a Jhonier se le vencieron términos y podría quedar en libertad.

La decisión la tomará el despacho el próximo viernes 12 de enero a las 2:30 p.m.

Elmer Montaña, abogado que representa a las víctimas, en este caso la familia de Mauricio Leal y Marleny Hernández, entregó su visión de la solicitud presentada por el abogado defensor de Jhonier. Según él, el tiempo transcurrido del proceso se debió a las dilaciones intencionales, por lo que la Corte Constitucional dice que de ser esto cierto, el tiempo transcurrido no debería contarse dentro del término que estipula la ley para el vencimiento.

“Los peligros que acarrea la libertad Jhonier. Quedaría en libertad una persona que presuntamente dio muerte, según la tesis de la Fiscalía, de manera brutal a su madre y de su hermano. Eso da cuenta de alguien que tiene un profundo desprecio por la vida. Quebró cualquier tabú de las civilizaciones. En este sentido, quiero traer a colación un antecedente reciente de un caso en donde se hizo el conteo matemático de términos. Me refiero al asesino de Michelle Dayana. Ese señor, que violó a una niña de 14 años y la descuartizó, había sido dejado en libertad por un juez de control de garantías mese antes, y gracias a esto, asesinó de manera brutal a la niña”, señaló el abogado de Jhonier.

“No se está dejando en libertad para que vaya a estar con su esposa y sus hijos tranquilo. Hablamos de un señor que presuntamente asesinó a su mamá y hermano. No comparto la solicitud del señor defensor y me acojo a los lineamientos del Fiscal de que no estamos frente a un vencimiento de términos”

Durante los primeros momentos de la audiencia, durante su exposición, el fiscal encargado del caso, Mario Burgos, solicitó a la jueza 18 de control de garantías, rechazar la solicitud de la defensa de Leal, por considerarla “Superflua, temeraria e inconducente”. Además, de considerarla como una más de las maniobras dilatorias que en el histórico del caso la defensa del acusado ha presentado para postergar la decisión final.