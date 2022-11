Caso Jhonier Leal: ¿En qué va el doble homicidio un año después?

Jhonier Leal fue capturado el 14 de enero y actualmente está recluido en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá. / CTI

Jueves 20 de enero de 2022: la Fiscalía daba como resueltos los homicidios de Mauricio Leal y su mamá Marleny Hernández, ocurridos dos meses atrás en La Calera (Cundinamarca). Hoy, un año después, si bien el ente investigador cuenta con 200 pruebas que ayudarían a esclarecer el doble asesinato e incriminarían a Jhonier Leal (hermano e hijo de las víctimas), aún es prematuro hablar de que el caso está solucionado. Tras una serie de aplazamientos, el proceso está a puertas de un juicio y su desenlace parece tardío.

Pero buscar al culpable no es lo único. Este caso ha estado eclipsado por un aspecto clave, en el que la Fiscalía también trabaja: un presunto lavado de activos de Mauricio Leal que, de ser cierto, podría explicar su llamativa fortuna. Se trata de por lo menos $5.000 millones, entre efectivo, propiedades y objetos de valor, los cuales siguen congelados y sin beneficiario. A pesar de que esta segunda investigación se anunció a principio de año, hasta el momento los resultados serían iguales a los del proceso principal: pequeños avances que dejan un sin sabor por la premura con la que fueron mediatizados y la lentitud con la que han dado resultados.

Las partes en esta contienda no dan el brazo a torcer. Se aferran a sus argumentos y ninguno da el caso por perdido, porque es muy temprano para ello. A pesar de que en audiencias han sostenido fuertes discusiones, por fuera de ellas toman el caso con calma y comparten casi que la misma respuesta cuando se les pregunta qué es lo que buscan: “Que se sepa la verdad”, dijeron.

“Jhonier no cometió el crimen. Esta defensa está segura de eso. Él no mató a su mamá y no mató a su hermano”, señaló Ana Julieth Velázquez, abogada de Leal. “Jhonier es el único responsable del doble homicidio y manipuló la escena”, ha insistido la Fiscalía en las audiencias. ¿Habrá verdad en el caso?

Este viernes 25 de noviembre tendrá lugar la continuación de la audiencia preparatoria, en la que se espera que las partes den a conocer las pruebas que expondrán en la etapa de juicio. Esta diligencia ha sido aplazada en cuatro oportunidades, la última por problemas de salud de Leal. Sobre esto la abogada defensora ha señalado que su equipo cuenta con múltiples recursos para controvertir los argumentos de la Fiscalía, porque el objetivo que tiene es lograr que Leal sea absuelto.

Un año del caso

Las veces que Jhonier, procesado por los delitos de homicidio agravado y manipulación de elemento material probatorio, se ha presentado en los estrados judiciales parecen incontables. Está la vez que legalizaron su captura, cuando le imputaron cargos y no aceptó, pero luego confesó el crimen y hasta pidió perdón. En los registros de prensa también reposa el momento en el que se retractó y dijo que había aceptado por presión, o cuando cambió de defensa y echó abajo un tentativo preacuerdo que le permitía permanece solo unos 13 años en la cárcel, siempre y cuando tuviera buena conducta. Incluso hubo un día en el que su abogada pidió su libertad. Así han sido las jornadas de este caso, un constante vaivén que por momentos pareciera tener en jaque a la Fiscalía.

La historia se remonta al 22 de noviembre de 2021, cuando pasadas las 3:00 p.m. uniformados de la Policía llegaron hasta el conjunto Arboretto, tras un llamado de alerta: habían encontrado sin vida a dos personas. Se trataba de Mauricio y su mamá Marleny, quienes los habían hallado eran Jhonier y el conductor de la víctima, Jair Ruiz. A primera vista se planteó la hipótesis de un suicidio, todo por una carta de despedida que había escrito el estilista antes de morir, pero la realidad fue diferente. En lo que han sido enfáticos los resultados de la necropsia, es que las dos personas fueron asesinadas.

Luego de dos meses de investigación, la Fiscalía capturó a Jhonier Leal. El ente investigador ha reiterado en que sobre Leal debe caer todo el peso de la ley y, gracias a las pruebas que han recolectado, podrán pedir una condena cercana a los 50 años de prisión, o tal vez más.

“Si algo me ha enseñado a mí el litigio en materia penal es que las pruebas no se cuentan. Las pruebas se pesan, la Fiscalía efectivamente ha señalado que tiene elementos materiales probatorios que superan los 200 elementos, pero lo que tengo que decir es que para nosotros, como defensa, esa cantidad en últimas no demuestra nada. Por supuesto que la defensa tiene también toda esa parte técnica para controvertir esas pruebas y apuntarle a la ausencia de responsabilidad de Jhonier”, argumentó la defensa de Leal.

Julieth, además, señala que, si bien hechos como una muerte no se pueden ocultar, el caso Mauricio Leal fue mediatizado y los resultados que dio la Fiscalía fueron apresurados. De hecho, asegura que su representado está en prisión por una mala asesoría de su anterior defensa y no porque sea culpable. “La Fiscalía, efectivamente, se apresuró, esa actividad investigativa debió ser muchísimo más amplia, y seguramente el resultado no hubiera sido la captura de Jhonier Leal, sino que estaríamos hoy ante el verdadero asesino, el verdadero responsable de los hechos que ocurrieron”, agregó.

La abogada ha intentado desestimar algunas de las acusaciones que hace la Fiscalía, habla de inconsistencias, de omisiones a recomendaciones de forenses y equivocaciones en la triangulación de algunas ubicaciones de los dispositivos móviles. Por su parte, las autoridades rechazan las labores investigativas de la litigante y califican como “pérdida de tiempo” su intento por tumbar esos argumentos.

Las pruebas para acusar a Jhonier

El trabajo de la Fiscalía inició con una entrevista que a lo largo del proceso ha sido clave. Se trata del relato del conductor de Mauricio Leal, Jair Ruiz, porque desde una conversación que él sostuvo con el estilista fue que empezaron las sospechas. Según indicó Ruiz, Mauricio le escribió, vía mensaje de Whatsapp, que no subiera a una empleada de servicio, porque se sentía mal y quería descansar. La comunicación despertó duda, porque Mauricio usualmente mandaba notas de voz, además cuando escribía lo hacía con mala ortografía y este mensaje estaba aparentemente bien.

Esas declaraciones, junto con otras casi 50 entrevistas de trabajadores de las peluquerías de Leal, familiares y personas cercanas a las víctimas, son parte de las pruebas que la Fiscalía reunió para resolver el caso y señalar como presunto responsable a Jhonier.

En cuanto a los informes de peritos judiciales, según el escrito de acusación, hay unos 40 documentos que respaldarían la hipótesis de que Jhonier Leal habría matado primero a su mamá mientras esta dormía, luego a su hermano, con quien forcejeó y obligó a escribir una carta de despedida y, además, a consumir Zopiclona, medicamento que Mauricio usaba para dormir.

Luego habría acomodado la escena para hacerla pasar como suicidio y, posteriormente, limpió el resto de la casa por donde dejó rastros de sangre. Producto de todo esto, sostiene el ente investigador, Jhonier resultó con una herida en su mano derecha, la cual se puede ver en varias entrevistas que dio a medios de comunicación.

Sumado a este material, que por sí solo ya es contundente, están los informes de unos 54 investigadores judiciales que trabajaron en el caso y ayudaron a establecer el paso a paso de la fatídica noche, entre el 21 y 22 de noviembre del año pasado. También hay unos 48 documentos que se han recolectado y todos apuntan hacia Jhonier como único autor material del caso.

En cuanto a las pruebas que posee la defensa del presunto responsable, su abogada solo explicó que cuenta con lo necesario para hacerle frente a la Fiscalía y que las dará a conocer durante el juicio. “La posición es la misma desde el inicio. No puedo darte detalles de lo que sería la teoría del caso o de lo que serían esos elementos materiales probatorios que vamos a descubrir en sede preparatoria, pero lo que sí te puedo decir es que son informes técnicos y que no va a ser Julieth Velázquez la que los diga, sino que van a ser los expertos en diferentes áreas los que den cuenta de qué podemos decir de esas pruebas que aportó la Fiscalía y esos nuevos elementos que nosotros vamos a mostrar”, dijo Velázquez.

Sobre este caso existe la misma atención mediática que cuando salió a la luz y, por ende, se mantiene la presión casi que de un país que quiere saber quién mató al afamado estilista de la farándula nacional y a su mamá, y, por el mismo camino, establecer la participación o no de Jhonier Leal. El interés de las autoridades y la opinión pública también se ha centrado en los motivos, pues con una herencia como la de Leal todo podría indicar que intereses económicos habrían impulsado una historia, que solo es comparable con la de Caín y Abel.