Caso Juan Felipe Rincón: abogados presentaron nueva pista del homicidio

El general (r) William Rincón, exinspector de la Policía Nacional, entregó este miércoles, junto a sus abogados, tres videos en torno al caso del homicidio de su hijo de 21 años, Juan Felipe Rincón.

Las piezas son tres grabaciones que realizó la menor de 15 años, Sara Valentina, quien al parecer pasó la noche anterior con la víctima y quien lo condujo al barrio Quiroga, donde todo ocurrió. Ella relató que presuntamente ambos fueron víctimas de extorsión.

“Este video yo lo hago para explicar todo lo que pasó el 24 de noviembre. Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Me dejé engañar. Me dejé (lavar) la cabeza por ellas. Ellos planeaban extorsionarlo. Yo nunca lo supe, sino hasta el final de todo esto”, asegura.

Sara Valentina, termina el video manifestando que está dispuesta a hablar “a cambio de protección para mí y mi familia. Estoy dispuesta a declarar en contra de ellos. Yo sé donde viven, en qué trabajan, que es lo que hacen. Los conozco muy bien. Puedo de ser gran ayuda si ustedes también me ayudan a mí”.

Frente a los otros dos videos, que según el abogado Juan Felipe Criollo, lo conocieron el 23 de diciembre de 2024 y reposa en la Fiscalía, la menor narró la noche del 23 de noviembre cuando se encontró con la víctima y según su relato, se dirigieron al apartamento de Juan Felipe.

“Estuvimos toda la noche. Todo tranqui. Al otro día madrugamos y nos fuimos para mi casa. Yo iba con el plan al pie de la letra y que no le iban a hacer daño a él. Él me dijo que íbamos a recoger a un amigo en el camino. Yo le dije que estaba bien. Llegamos y resultó siendo el escolta. Cambiamos a una camioneta de la Sijín”.

Y continúa. “Desde ahí yo empecé a no quererlo llevar. Sabía que todo se iba a venir abajo (...) Llegamos al sitio. Se encontraron y le dijeron que si reconocía esa cuenta de perfil y todo eso. Lo empezaron a golpear con el arma que tenían de chatarra en todo esto por acá (se señala el cuello). El guardaespaldas llegó gritando ‘Policía Nacional’ (...) Yo intenté tirarme para ayudarlo porque no podía verlo morir. La policía simplemente me dijo, ‘Ya está muerto’. Cabe aclarar que si puedo hablar con el papá me gustaría porque sé que lo que hice no estuvo bien. Peligró la vida de él. No sé por qué se me ocurrió eso. Solamente pasó. Si este video llega a manos del papá de él, muchas disculpas. No creo que me perdone”, termina Sara Valentina.

Piden a la Fiscalía tener en cuenta los videos

Ante esta nueva prueba, el abogado Juan Felipe Criollo, cuestionó que la Fiscalía no entrevistara a la menor a pesar de haberlo suplicado. “Llegó el 27 de enero y la menor se fugó (...) Ella manifiesta que hubo un plan de entrampamiento, de que Juan Felipe iba a ser víctima de una extorsión y una banda de extorsionistas. Estaba dispuesta a dar toda la información a cambio de seguridad para ella, pero, como todo el mundo lo conoce, la Fiscalía por su falta de acción no pudo tomar estos elementos y explicarlos al mayor detalle”, dijo.

Por su parte, el abogado Iván Cancino, agregó que las dos menores fueron instrumentalizadas para engañar al fallecido y posteriormente extorsionarlo. “Al parecer esta no es la primera vez que sucede. Aquí se trata de proteger a esas menores, bien sea de sus progenitores o adultos que las utilizan en redes sociales para embaucar a personas como a Juan Felipe. Aquí obviamente hay que proteger la dignidad y el nombre de él, pero que la Fiscalía también enfoque sus actividades a proteger a estas menores”, sentenció.

Las conversaciones que habría sostenido Rincón con dos menores de edad

Entre los detalles que han ido surgiendo, una versión aseguraría que, al parecer, el joven fallecido habría sostenido conversaciones de carácter sexual con dos menores de edad a través de redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones de una testigo, la discusión que terminó con Juan Felipe Rincón muerto, se desató porque, presuntamente, él habría sostenido conversaciones con dos niñas menores de edad, de 8 y 15 años, a través de la red social Instagram.

Familiares de las menores, señalan que se dieron cuenta de la situación, razón por la cual, citaron al joven en el barrio Quiroga para confrontarlo y supuestamente “entregarlo a las autoridades”, dijo la testigo. No obstante, quedan las dudas de por qué las familias de las menores no acudieron a las autoridades antes de dicho encuentro.

Según el relato de la mujer: “Yo quiero que todo salga a la luz y todo se sepa cómo pasó realmente. Lo que pasa es que el hijo del general al parecer estaba hablando con dos menores de edad, una de 15 y una de 8 años. La familia de la menor de 8 años se dio cuenta de las conversaciones y lo que decidimos hacer fue citarlo al punto del Quiroga para confrontarlo sobre los hechos y obviamente entregarlo a las autoridades”, agregó.

Ante esto, el padre sostuvo que, “no hay prueba de que él estuviese hablando con una menor de 10 años. El usuario al cual aparece ese celular cargado está Katherine Sotelo, una señora de 33 años que, incluso, el día que enviaron a una joven de 15 años a la casa de mi hijo, estaba cumpliendo años, el 23 de noviembre. Entonces, no es una joven de 10 años, sino que ella, maquillando toda la información, dentro de lo que había planeado, era tener a una joven de 10 años, que se trata la hija”.

Si bien ya se han disertado y analizado las pruebas técnicas, las armas y hechos ocurridos en el parque en donde murió Juan Felipe Rincón, todavía queda por esclarecer los antecedentes del encuentro y lo que llevó al joven a esa trágica mañana.

Preclusión del proceso

La Fiscalía General de la Nación solicitó una audiencia el próximo 10 de abril para pedir la preclusión del proceso penal contra Andrés Camilo Sotelo, imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Según el ente acusador, no hay pruebas suficientes que lo vinculen con el homicidio de Juan Felipe Rincón, como un informe de absorción atómica practicado por peritos del CTI, donde no hallaron residuos de pólvora en sus manos, lo que apunta a que no accionó ningún arma que hiriera mortalmente a Rincón. Los abogados de la víctima, manifestaron que se opondrán a esta preclusión.

