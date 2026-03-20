Caso Juan Felipe Rincón: nuevas imputaciones por tortura y otros delitos sacuden el proceso

Audiencia de imputación de cargos, 20 de marzo de 2026. Foto: Archivo Particular

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Ante el Juzgado 026 Penal de Conocimiento fueron presentadas cuatro personas vinculadas a una nueva investigación por la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del general de la Policía Nacional, quien recibió un disparo en el barrio Quiroga en noviembre de 2024. Hasta el momento, solo Andrés Felipe Sotelo había sido vinculado penalmente al caso por homicidio. En el nuevo escenario, tanto Sotelo, como las nuevas imputadas, ahora son señalados de tortura, uso de menores, ocultamiento de pruebas y soborno en actuación penal.

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Lo que reveló la nueva audiencia

Este viernes 20 de marzo se llevó a cabo una nueva audiencia de imputación de caso Rincón. En esta diligencia, la Fiscalía imputó cargos a Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Solanyi Trujillo Devia y Yeimi Tatiana Vega López, quienes fueron vinculados al proceso por delitos como tortura —en calidad de coautores—, entre otros.

Por otra parte, Juan Sebastián Ávila Ochoa, también fue vinculado, pero no fue imputado en esta audiencia debido a que no contaba con defensa técnica, por lo que su diligencia fue aplazada y quedó programada para el próximo 25 de marzo.

Durante la exposición de los hechos, el fiscal detalló que los hechos se desarrollaron en cuatro fases, iniciando con la gestación de un presunto plan criminal entre el 13 y el 23 de noviembre de 2024. Según el ente acusador, el primer contacto con Rincón se habría dado a través de TikTok durante una transmisión en vivo. Posteriormente, Katherine Sotelo habría creado un perfil falso en Instagram que cambió de nombre, pero mantuvo la misma URL con sus datos. Desde esta cuenta retomó el contacto días después. La comunicación se intensificó con el paso del tiempo con el objetivo de vincularlo con otros perfiles, incluido el de una menor de edad.

En la etapa de planeación, la Fiscalía señaló que los imputados coordinaron la llegada de la víctima al barrio Quiroga. De acuerdo con la investigación, inicialmente el destino era un inmueble al que sería llevado Juan Felipe Rincón, el cual funcionaría como un punto de expendio de estupefacientes manejado por Camilo Sotelo, aseguró el fiscal.

Sobre el móvil, el fiscal indicó que se originó en una acusación según la cual la víctima habría sostenido conversaciones de contenido sexual con una menor de edad. Este señalamiento, según la Fiscalía, fue el detonante del plan.

Las imputaciones

Entre los hechos que se consideraron para estas imputaciones se destacan que, tras la captura de Sotelo acusado inicialmente por homicidio, según la versión de la Fiscalía, los participantes del plan cambiaron su estrategia inicial de desaparecer el celular de la víctima y optaron por devolverlo a las autoridades. Además, el fiscal señaló un presunto intento de manipulación de testigos: el 25 de noviembre de 2024, dos de las implicadas habrían contactado a una menor para ofrecerle dinero a cambio de declarar ante la Fiscalía favoreciendo a uno de los acusados.

En cuanto a la imputación, la Fiscalía atribuyó a los procesados delitos como tortura, uso de menores para la comisión de delitos, ocultamiento de material probatorio y soborno en actuación penal, dependiendo del grado de participación de cada uno. Al final de la audiencia ninguno de los imputados aceptó los cargos.

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