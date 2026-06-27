Caso Natalia Villalba: presunto responsable de feminicidio ya está en Colombia

El ciudadano británico, presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba, llegó este sábado en la noche a Colombia para responder por este caso. Foto: Javier González Migración Colombia

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El ciudadano británico señalado como presunto responsable del feminicidio agravado de Natalia Villalba fue recibido este sábado por Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional El Dorado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que continúe el proceso judicial y se defina su situación jurídica.

Según informó la autoridad migratoria, el hombre era requerido por la Fiscalía por hechos ocurridos el pasado fin de semana en un apartamento ubicado al norte de Bogotá, donde se investiga el feminicidio de Natalia Villalba.

Tras los procedimientos de control migratorio e identificación, Migración Colombia entregó al ciudadano al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), encargado de continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La localización del presunto responsable fue posible mediante un operativo de cooperación entre autoridades colombianas y ecuatorianas. En el procedimiento participaron Migración Colombia, el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Migración Ecuador, el Ministerio del Interior de Ecuador, la Policía Nacional de Ecuador e Interpol Ecuador.

De acuerdo con la información verificada por Migración Colombia, el ciudadano abandonó Colombia con destino a Ecuador a través del puesto de control migratorio de Rumichaca. Posteriormente, el análisis de los registros migratorios y el intercambio de información entre ambos países permitió establecer su ubicación en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, mientras adelantaba los trámites para abordar un vuelo con destino a Londres.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre las regionales Andina y Nariño-Putumayo de Migración Colombia, junto con las autoridades ecuatorianas y los organismos de investigación judicial, hizo posible su localización antes de que abandonara territorio ecuatoriano y permitió su traslado a Colombia.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que el resultado fue posible gracias a la coordinación permanente entre las autoridades de ambos países y al intercambio oportuno de información. Según indicó, la cooperación binacional fue determinante para ubicar al ciudadano antes de que saliera de Ecuador y concretar su traslado para que responda ante las autoridades colombianas.

El caso continúa ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará el proceso judicial correspondiente por el presunto delito de feminicidio agravado.

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