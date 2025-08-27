Caso Sergio Blanco: nuevas pistas del vehículo fantasma que causó su muerte

Sergio Blanco era miembro de La Guardia Albi-Roja Sur. Foto: Redes sociales

En medio de los desmanes ocurridos a las afueras del Movistar Arena tras el concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, el pasado 6 de agosto, Sergio Blanco, de 30 años, falleció tras ser atropellado en la calle 63, muy cerca del recinto, por un conductor que se dio a la fuga y que, desde entonces, permanece prófugo.

Esa noche, los enfrentamientos que comenzaron dentro del Movistar Arena —y que derivaron en la cancelación del concierto— se trasladaron a las afueras del escenario. Fue entonces cuando, en medio del caos, “pasa un vehículo y atropella a Sergio. Lo arrastró por varios metros sobre la calle 63. Él fue asistido por una ambulancia que lo trasladó al Hospital de Engativá, y allá, lastimosamente, falleció cerca de la medianoche”, relató Diego González, líder y vocero de la Guardia Albi-Roja Sur, barra del Independiente Santa Fe a la que pertenecía Blanco.

Nuevas pistas

Desde la noche en que ocurrió el accidente, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el recorrido anterior y posterior del vehículo que atropelló y causó la muerte del hincha cardenal.

Recientemente, la familia de Blanco reveló avances importantes. Hasta ahora, las autoridades han recopilado y analizado más de 65 horas de grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en las calles por donde pudo haber escapado el vehículo.

Se ha determinado que el carro implicado es una camioneta blanca de servicio público. Esa noche, el trayecto del vehículo inició en la avenida Caracas con calle 53, en Chapinero, y continuó hasta la esquina de la calle 53 con carrera 24, en la localidad de Teusaquillo. Desde allí, tomó dirección norte por la carrera 24, llegó hasta las inmediaciones del estadio El Campín, giró por la calle 57 y, finalmente, ingresó a la vía donde Sergio fue atropellado.

Mónica Blanco, hermana de la víctima, advierte que ese día dos camionetas con características similares tomaron la misma ruta, por lo cual el objetivo más cercano es determinar cuál de las dos fue la que causó la tragedia.

Familia anuncia recompensa

La familia Blanco anunció que ofrecerá una recompensa de cinco millones de pesos a quien proporcione información valiosa que permita identificar y ubicar al responsable del atropello. También hacen un llamado a ciudadanos y testigos para que compartan videos de cámaras de seguridad o grabaciones personales que puedan ser útiles para la investigación.

“La recompensa la estamos ofreciendo entre familiares y amigos ya que no hemos dado con la placa. Acudimos a la recompensa para ver si alguien tiene algún video, o sabe información del conductor. Sabemos que las investigaciones están avanzando, pero seguimos haciendo lo que podemos por nuestro lado”, le confirmó a El Espectador Mónica Blanco.

Entre tanto, el Distrito anunció una reunión con la familia de Sergio Blanco para establecer nuevas estrategias conjuntas que permitan acelerar la identificación del conductor responsable y evitar que este caso quede en la impunidad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.