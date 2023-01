“Advierto a quien viene a Colombia que los derechos no son facilitados”: John Poulos

John Poulos fue capturado en Panamá y viajó en avión privado hacia Bogotá para que respondiera por el feminicidio de Valentina Trespalacios. Foto: Interpol

En la audiencia de medida de aseguramiento, que estaba programada para este martes 31 de enero a las 9:00 a. m., el procesado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, John Nelson Poulos, tuvo un breve momento para manifestar su inconformidad por cómo se habría estado llevando su caso.

Según Poulos, desde el momento de su captura, la justicia colombiana no le habría facilitado la comunicación con un abogado de confianza en Bogotá y “no me han respetado los derechos que me dijeron que tenía”.

De acuerdo con el imputado, esta situación no le ha permitido contar con una defensa adecuada. En su intervención también hizo contundentes señalamientos contra la justicia de este país, pues dijo que quería “advertirles a las personas que vienen a Colombia que los derechos de los que hablan no son facilitados”.

Frente a esta situación, el juez 59 municipal de Bogotá, con función de control de garantías, le indicó al procesado que desde el momento de su captura un defensor lo ha acompañado, y que durante las audiencias que se han presentado ha contado con una traductora, que le está facilitando la interpretación de las decisiones del juzgado y las intervenciones de todas las partes.

“El hecho de que él (John Poulos) no haya podido conseguir un defensor de confianza por las razones que sean, o económicas, o porque no encontró un abogado bilingüe, manifestación poco creíble, el Estado le ha garantizado su defensa técnica a través de la defensoría pública, en todo momento ha estado acompañándolo por un profesional del derecho”, dijo el juez.

“Tampoco ha obstaculizado, el despacho, la designación de un intérprete de su preferencia. Ni el señor John Nelson Poulos ni el defensor que lo acompañó en las primeras audiencias, hicieron su manifestación del deseo de un intérprete de confianza”, agregó el togado.

En esta misma diligencia, además del pronunciamiento de Poulos, se conoció que su abogado, Martín Riascos, renunció a su defensa y en su lugar llegó un defensor público identificado como Juan Manuel Falla. La decisión del litigante habría estado motivada por una serie de amenazas que presuntamente recibió en los últimos días, por estar defendiendo los derechos del procesado. “Quiero recordarle a la gente que los abogados defendemos derechos y no a las personas”, dijo Riascos.

Asimismo, se anunció la renuncia de la traductora que hasta el momento facilitaba la comunicación con Poulos, esto debido a presuntas presiones que la mujer habría sentido. “No quiero que mi desempeño afecte el proceso que se adelanta”, indicó la mujer por medio de un comunicado al juez.

Debido a estas dos renuncias, y que todas las partes coincidieron con que la traductora debería dar un paso al costado, la audiencia de medida de aseguramiento, en la que la Fiscalía solicitará que John Poulos sea recluido en un centro penitenciario de la capital, fue reprogramada para mañana miércoles 1 de febrero a las 9:00 a. m.

