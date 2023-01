Caso Valentina Trespalacios: ¿La traducción afectará la judicialización de Poulos?

El estadounidense John Nelson Poulos, es el principal sospechoso del asesinato de la DJ colombiana Valentina Trespalacios, de 23 años. Foto: Fiscalía General de la Nación EFE - Fiscalía General de la Nación

A los rechazos por el caso del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, se han sumado una serie de cuestionamientos sobre cómo se está llevando la judicialización del presunto responsable, el estadounidense John Poulos. Debido a que la lengua nativa del procesado es el inglés, a las audiencias preliminares se ha tenido que sumar una traductora, quien palabra a palabra le ha interpretado lo que dicen cada una de las partes.

Aparentemente, varios términos judiciales no habrían sido traducidos acorde al significado y algunas palabras, presuntamente, la traductora no las conocía. Sobre esta situación, el abogado penalista Julián Quintana, en conversación con Noticias Caracol, consideró que existe un problema al no poder comunicarle de manera correcta al procesado los derechos que tiene, pero también los delitos a los que se está enfrentando.

“No solamente en las audiencias preliminares de legalización de captura, de imputación de cargos y aseguramiento, sino además incluso desde la misma lectura de los derechos del capturado, se podrían ver perjudicados los derechos si no entiende lo que le está poniendo en el presente”, indicó Quintana, a ese medio de comunicación.

Por otra parte, el penalista Ricardo Burgos, también en entrevista con Noticias Caracol, señaló que “la Corte Suprema de Justicia ha establecido que frente a las traducciones a una persona deben ser integrales y que esto sí viola claramente los derechos constitucionales y que nulita todo desde el momento en el que pasaron”.

Burgos, sobre lo que ha estado ocurriendo con Poulos, indicó que “paraban para hacerle un resumen al señor de lo que estaba pasando en la audiencia. Esto no es así, esto viola no solo garantías, sino derechos fundamentales, derechos humanos, entonces qué tanto va a incidir más allá en la sentencia o en un juicio”.

¿Habrá nulidad en el proceso de John Poulos?

El abogado Julián Quintana, frente a esto, indicó que la traducción tiene que ser excelente, por lo que de no ser así se podría estar “configurando una posible nulidad, precisamente por ese imperativo que nos impone la ley 906 que nos dice que la persona debe entender de manera clara y precisa los cargos por los cuales lo están imputando o le van a imponer una medida de aseguramiento”.

Este caso, han dicho algunos penalistas, ha demostrado que la justicia colombiana no estaría completamente instruida en materia de idiomas, y no existen “casi traductores que tengan la calidad, el legal english, para ejercer estas actividades”.

Por ahora el proceso ha avanzado con aparente normalidad, y si bien la barrera del idioma sería evidente, tal parece que Poulos ha tenido clara la situación a la que se está enfrentando. En la más reciente audiencia de imputación de cargos, de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio, el sospechoso no aceptó los delitos.

Miguel Ángel del Río, quien es el representante a la familia de la DJ Valentina, ha solicitado que se contemple un cambio de traductora para la audiencia que se llevará a cabo el próximo martes 31 de enero, fecha en la que la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento para el presunto responsable.

