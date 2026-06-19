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Caso Yulixa Toloza: pedirán rastrear bienes de estética y posible extinción de dominio

La familia de la víctima, a través de su abogado, pide ampliar la investigación hacia el flujo económico del centro estético ilegal.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
19 de junio de 2026 - 11:10 p. m.
Fachada de este centro de estética, ubicado en Tunjuelito; lugar donde fue vista por última vez Yulixa Tolosa.
Fachada de este centro de estética, ubicado en Tunjuelito; lugar donde fue vista por última vez Yulixa Tolosa.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, quien murió luego de un procedimiento estético, en el centro ilegal Beauty Láser, podría abrir un nuevo frente judicial. Además de los procesos penales por homicidio y desaparición forzada, la representación de las víctimas estudia solicitar a la Fiscalía que examine una eventual acción de extinción de dominio sobre bienes y recursos asociados a los principales implicados en el caso.

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Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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