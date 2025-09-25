Cayó red de extorsionistas liderada desde la cárcel: así engañaban a sus víctimas

A través de mensajes en plataformas digitales, las cinco personas capturadas, contactaban a sus víctimas con engaños como falsas encomiendas o servicios sexuales inexistentes. Luego, se hacían pasar por funcionarios públicos y les exigían dinero bajo amenazas, con montos que iban desde los $200.000 hasta los $5 millones. Uno de los métodos más comunes consistía en hacerles creer a las víctimas que estaban involucradas en un supuesto proceso judicial o que serían capturadas si no accedían a pagar sumas altas para "resolver" su situación. Foto: Mebog

Cinco personas fueron capturadas en las últimas horas, señaladas de hacer parte de una red de extorsión que operaba desde un centro carcelario, la cual se valía de falsos perfiles en redes sociales, cuentas de bancos fraudulentas y suplantaciones de entidades públicas para engañar y exigir dinero a sus víctimas.

El grupo criminal, conocido como ‘Los Pepos’, fue desmantelado tras ocho meses de investigación. Según las autoridades, la estructura estaba liderada por un hombre conocido como alias ‘Camilo’, quien actualmente se encuentra en prisión por su participación en hechos delictivos relacionados con hurtos y tráfico de estupefacientes. Desde su celda, habría coordinado la creación de perfiles falsos en redes sociales y el montaje de cuentas bancarias con documentos suplantados.

La modalidad era repetitiva: a través de mensajes en plataformas digitales, contactaban a sus víctimas con engaños como falsas encomiendas o servicios sexuales inexistentes. Luego, se hacían pasar por funcionarios públicos y les exigían dinero bajo amenazas, con montos que iban desde los $200.000 hasta los $5 millones.

Uno de los métodos más comunes consistía en hacerles creer a las víctimas que estaban involucradas en un supuesto proceso judicial o que serían capturadas si no accedían a pagar sumas altas para “resolver” su situación.

Este resultado se logra gracias a la denuncia oportuna de la ciudadanía. Logramos que siete víctimas de estos delincuentes instauraran las respectivas denuncias y nos informaran la manera en la que estaban siendo extorsionados. Así identificamos que estar personas suplantaban entidades, creaban perfiles falsos y obtenían información privada de sus víctimas para luego realizar las extorsiones. Su actuar criminal se centraba en Bogotá pero se extendía a diferentes regiones del país”, resaltó el comandante del Gaula Bogotá, teniente coronel Carlos Cárdenas.

Además de alias ‘Camilo’, en el operativo fueron detenidos alias ‘Marlon’, señalado de manejar el dinero recolectado, y alias ‘Maritza’, esposa del cabecilla, quien se encargaba de recibir los pagos y coordinar con otros miembros de la red. En total, fueron capturados dos hombres y tres mujeres en procedimientos realizados en Soacha, Neiva y Medellín.

Durante los allanamientos, se incautaron 13 celulares, 14 baucher de consignaciones, 14 tarjetas SIM y fotocopias de cédulas de ciudadanía utilizadas para suplantar identidades y abrir cuentas bancarias.

Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, y un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. De acuerdo con la investigación, esta red habría recaudado hasta 1.000 millones de pesos a través de sus operaciones fraudulentas.

