“Nación no puede dejar de honrar esa obligación con el metro de Bogotá”: CCI

El presidente insistió en su cuenta de X en la idea de que la Nación asuma el total de la financiación del Metro de Bogotá. Foto: Archivo

Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura-CCI, respondió a las recientes declaraciones del ministro de Transporte, William Camargo, tras asegurar que evaluarán un cambio en el Conpes, en caso de que surjan retrasos en la obra de la Primera Línea del Metro.

“Hay un tema que tiene que ver con la concurrencia de recursos de otros territorios, hay unos documentos firmados, que podrían sugerir en el evento que el proyecto, como lo hemos evidenciado, empiece a tener retrasos, una modificación de Conpes, que no escapa al control nuestro en estos momentos porque indudablemente el proyecto no tiene diseños aprobados por interventoría”.

Las declaraciones de Camargo llegaron luego de la alocución del alcalde Carlos Fernando Galán, quien reiteró que el trazado del proyecto no cambiará a un modelo mixto, como el presidente Gustavo Petro viene planteándolo, a partir de los resultados del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. “Invito a que miremos al futuro, no hacia lo que se hubiera podido hacer distinto. Trabajemos sobre lo que hemos construido. El cambio no puede ser comenzar todo de nuevo”, dijo el primer mandatario de la capital.

Ante la advertencia del ministro de Transporte, que incluso dijo que “en 2016 sí fue posible modificar el contrato “con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), cambiando el objeto y el alcance”, la CCI entró al debate y explicó si realmente el Conpes -un documento técnico que buscan identificar proyectos y establecer las bases de la financiación-, podría tener modificaciones.

Lea más: Fico, Char y 14 alcaldes más, apoyaron a Galán por continuar licitación del Metro

“Para tranquilidad del ministro, hay que dejar claro que en el contrato de concesión, hoy vigente del metro, está estipulado, justamente, hacer los pagos de acuerdo al avance de la obra. Si la obra evidencia retrasos, no se hacen los respectivos desembolsos, como lo contempla el referido contrato”, explicó su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo.

Además, destacó que la Primera Línea del Metro cuenta con recursos financiados por la Banca Multilateral (BID, Banco Europeo de Inversiones y el BIRF) “además de ahorradores en general. Todos ellos apostaron y creyeron en el metro que hoy por hoy se ejecuta en la capital”, recordándole a la Nación, su aporte económico del 70 % del valor total de la obra, un “compromiso que por ley le corresponde. Y es allí, donde el actual gobierno no puede dejar de honrar esa obligación soberana que, valga recordar, va hasta el 2048″.

Por lo tanto, dijo Caicedo, “el avance de la obra en nada depende del desembolso de vigencias futuras. Y, finalmente, si hay retrasos en el frente de obra, existen contractualmente mecanismos sancionatorios como multas para el concesionario, por ejemplo”.

Desde el Patio Taller de Bosa, el Distrito, la Empresa Metro de Bogotá y el concesionario ‘Metro Línea 1 SAS’ entregaron un recién balance de las obras, que, aseguraron, en términos generales, se encuentra en un 30,86 % de avance, a partir de tres componentes: el traslado anticipado de redes, a cargo del Distrito, que está 100% completo; la gestión predial, también a cargo del Distrito, que contempla la adquisición de 1.429 predios y está 98,88 % completo, y el contrato de concesión que va en 21,51 %.

Cabe recordar que la Primera Línea elevada del Metro de Bogotá, constará de 23,9 km, que irá desde el Portal Américas hasta la avenida Caracas, pasará por la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle 8 sur y la calle 1, por donde finalmente girará hacia el norte por la avenida Caracas hasta llegar a la calle 78.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.