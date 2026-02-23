Publicidad

Cementerios distritales: la crisis de abandono que hereda el nuevo operador

Inversiones Montesacro, nuevo operador de los cementerios públicos de Bogotá, ya lo había sido en 2013. Esta es su experiencia, la cual estuvo bajo la lupa de la Contraloría y la Secretaría de Salud. Ahora tiene la tarea de revertir el crítico estado de los mausoleos.

María Angélica García Puerto
23 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
El Cementerio Central tiene 36 puntos críticos en zonas para la disposición de restos y exhumación.
Foto: Liz Durán

El futuro en Bogotá de los cuatro cementerios públicos, Norte, Central, Sur y Parque Serafín ya está en manos de un nuevo administrador. Luego de años de disputas, sanciones y hasta denuncias en Fiscalía por los incumplimientos del antiguo operador Jardines de Luz y Paz, el Distrito no solo se vio obligado en el último año a asumir la operación directa de los camposantos a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), sino a abrir una nueva licitación.

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.
