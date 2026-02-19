Cementerios distritales quedan bajo operación privada por cinco años

Recorrido por este cementerio distrital, donde se observan tumbas, mausoleos y estatuas. Foto: Liz Durán

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, anunció que adjudicó el contrato de concesión a la sociedad Inversiones Montesacro S.A.S., para la operación y mantenimiento de los cuatro cementerios distritales: norte, sur, serafín y central. La gestión de estos espacios será asumida desde este mes y por los próximos cinco años.

“Con esta adjudicación garantizamos espacios más dignos, seguros y humanizados para todas las familias bogotanas. Estamos trabajando para ofrecer servicios eficientes a la ciudadanía, de manera que cada servicio funerario se preste con la calidad y el respeto que nuestra gente merece”, resaltó el director de la UAESP, Armando Ojeda.

Actualmente, el concesionario está avanzando en el cumplimiento de las etapas iniciales previas en el contrato, tales como la suscripción del contrato de fiducia mercantil para la transparencia y control de los recursos y protección de los intereses del Distrito.

Desde el 21 de enero de 2025, la UAESP asumió la operación directa de los cuatro cementerios distritales, mientras encontraba un nuevo operador privado. Cabe recordar que el último encargado, la Unión Temporal Jardines de Luz y Paz SAS, le fue finalizado de manera anticipada el contrato, ganado en 2021, a raíz de múltiples fallas administrativas, manejo poco claro de los ingresos y falta de mantenimiento, entre otras cosas. Aunque el operador se justificó diciendo que todo había sido porque los ingresos no eran suficientes para las obligaciones que exigía el contrato, esta excusa se desvirtuó en los diversos procesos sancionatorios, que derivaron en la terminación de la concesión.

