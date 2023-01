Chapinero: denuncian golpiza en discoteca en el norte de Bogotá

(Imagen de referencia) Los hechos se registraron en la calle 84 con carrera 14. Foto: iStock

Un hombre de 28 años denunció ser víctima de una golpiza al salir de un bar en la reconocida Zona T, en el norte de la capital del país. Según su relato, el ataque habría sido realizado por un grupo de guardias de seguridad luego de que empujó una puerta de establecimiento porque estos le impedían salir del establecimiento comercial.

Los hechos se presentaron alrededor de las 5 de las mañana del pasado domingo 22 de enero, cuando Sebastián Arias se encontraba departiendo con un grupo de amigos en la discoteca ‘Tierra Bomba’ ubicada en la calle 85 con carrera 14.

En ese momento, Arias junto con dos amigos decidieron salir del bar, pero aseguran que en la entrada un guardia de seguridad les indicó que no podían hacerlo debido a que una patrulla de la Policía se encontraba cerca, y podían multar al bar si veían al alguien saliendo del sitio, que se supone debía estar cerrado.

“En mi afán de irme, empujé la puerta para que me dejaran salir y lo logré, mientras que mis amigos se quedaron dentro del bar. Desde ese momento, lo único que recuerdo es estarme cubriendo de puños y patadas que me daban tres guardias de seguridad en todo en el cuerpo”, indicó Arias a El Espectador.

Y agregó: “después de esto mi reacción fue salir corriendo, cruce la calle 85, y recuerdo que me di vuelta, pensando que ya estaba seguro, cuando unas personas, entre ellas un hombre con barba, me tiraron en el piso y me comenzaron a golpear a patadas. No alcancé a ver cuantas personas estaban agrediéndome, pero era más de una persona. ”

Ante esto, varias personas empezaron a gritar para que se detuviera la agresión. Posteriormente, los amigos de la víctima llegaron al sitio, lo levantaron y le ayudaron a limpiarse el rostro debido a que sangraba de nariz y boca.

Después de esto, Arias fue llevado a Clínica del Country en donde le realizaron exámenes de cabeza, nariz y tórax, pero fue dado de alta debido a que no presentaba heridas de gravedad. En este momento, la víctima presenta varios hematomas y contusiones en su rostro.

“Estoy aún en shock y sin entender lo que ocurrió, pero presumo que seguramente les dio la rabia que haya empujado la puerta, y por eso inició la agresión”, indicó Arias.

Ante estos hechos, este diario contactó con los responsables del establecimiento que aseguraron que ningún guardia de seguridad estuvo involucrado en estos hechos.

“Tenemos un incidente de una riña a las afueras del sitio, pero no tenemos reporte de que algún guardia de seguridad estuvo involucrado. Queremos ser claros que dentro del establecimiento no se registró ninguna agresión en ese momento”, indicó Jorge Pachón, coordinador de seguridad de sitio.

Además de esto, Pachón agregó que están dispuestos a colaborar con las autoridades, y de encontrarse algún comportamiento de este tipo por algún guardia de seguridad, se iniciará un proceso disciplinario.

Por el momento, la víctima de los hechos interpuso una denuncia ante la Fiscalía, y espera poder tener acceso a los videos de seguridad para esclarecer lo ocurrido en este punto de la capital del país.

