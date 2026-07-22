Chía reunirá a mujeres líderes del transporte para debatir el futuro de la movilidad

El foro reunirá a conductoras, autoridades y expertas para debatir el papel de las mujeres en el transporte público y la movilidad. Foto: Alcaldía de Chía

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Durante décadas, conducir un bus, una tractomula o un vehículo de transporte público fue visto como un oficio reservado para los hombres. Hoy, cada vez más mujeres ocupan esos espacios y lideran empresas, entidades y proyectos de movilidad. Precisamente, para visibilizar ese cambio, Chía será sede este 23 de julio de la segunda edición del foro ‘Mujeres al Volante en el Transporte Público’.

El encuentro reunirá a conductoras, autoridades y expertas nacionales e internacionales para conversar sobre los desafíos de la movilidad, la seguridad vial y el papel que han venido desempeñando las mujeres en la transformación del sector transporte.

La jornada, que comenzará a las 8:00 a. m. en el auditorio Zea Mays, contará con la participación de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; la exministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, Paola Tapia Salas; la exsuperintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias; la directora de la Agencia Regional de Movilidad, Claudia Janeth Mercado Velandia; la gerente de La Rolita, Carolina Martínez Cuéllar, además de otras representantes del sector público y privado.

Más allá de los paneles, el foro reunirá a cerca de un centenar de mujeres que diariamente conducen buses, busetas, camiones, tractomulas e incluso aeronaves. El objetivo es compartir experiencias, crear redes de apoyo y fortalecer la participación femenina en una actividad que, durante años, estuvo marcada por la brecha de género.

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Una de las historias que se escucharán será la de Judy Constanza Gordo, conductora de la empresa Valvanera de Chía, quien lleva 17 años al volante del transporte público.

“No nos creían capaces de ser lideresas en el transporte público. Muchos apostaban a que solo duraríamos un mes. Hoy cumplo 17 años manejando con orgullo buses y busetas en Chía”, recordó.

Bajo el lema “Voces que transforman el transporte público”, el foro también abrirá un espacio para discutir cómo avanzar hacia un sistema de movilidad más seguro, equitativo e incluyente, así como los retos que aún enfrentan las mujeres para acceder y crecer dentro del sector.

Para el alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, el encuentro también representa una oportunidad para promover una cultura de prevención vial y fortalecer las distintas modalidades de transporte que operan en el municipio.

Con esta segunda edición, Chía busca posicionarse como un escenario de conversación sobre el liderazgo femenino en el transporte y demostrar que la movilidad también se transforma cuando más mujeres participan en la toma de decisiones y llegan al volante.

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