Choque entre Alfredo Saade y Daniel Briceño por actos vandálicos en Bogotá

Los disturbios se generaron en la tarde de ayer en inmediaciones de la Calle 82 con Cra. 9.

Lo que fue en su mayoría una manifestación pacífica por parte de organizaciones sociales y estudiantiles con diversas reivindicaciones el lunes 29 de septiembre, terminó en acciones de vandalismo aisladas y daño a la propiedad privada.

Este tipo de hechos, que tuvieron lugar en establecimientos comerciales, mobiliario público y conjuntos residenciales de la calle 82 con carrera 9 provocaron el rechazo de concejales, autoridades distritales y ciudadanía en general.

Bajo esta misma línea, en medio del debate público sobre esta forma de manifestación, el concejal Daniel Briceño, de la bancada del Centro Democrático, publicó una foto en la que, presuntamente, aparecía el exfuncionario del Gobierno Nacional, y hoy precandidato presidencial, Alfredo Saade, participando de las marchas.

Alfredo Saade al lado de los vándalos que atacaron Chapinero pic.twitter.com/YqHTlFmiiM — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 29, 2025

El concejal, además, publicó un video en sus redes sociales en el que acuso a sectores cercanos al gobierno de propiciar inestabilidad en el Distrito con fines electorales.

“Rechazamos el vandalismo en Bogotá de fuerzas pro gobierno. No permitiremos que con miedo vuelvan a apoderarse de la ciudad. Le exigimos a la alcaldía actuar con contundencia, utilizando la fuerza del Estado en favor de la ciudadanía”, sentenció el cabildante.

Ante las acusaciones, Saade negó rotundamente su participación en la manifestación, afirmando de que “ojalá lo hubieran invitado” e increpó a Briceño.

Bandalo tu, que a punta de mentiras intentas acabarme a cada rato y no lo logras.

Llevas mucho tiempo tratando de enlodar mi buen nombre y Dios mismo te demuestra que esta de mi lado.

Caerás en tus propios lazos y con ellos te enredaras y asi mismo en el hueco que abras para mi,… https://t.co/uLap7AB4h4 — pastor saade presidente (@alfredosaadev) September 30, 2025

Finalmente, no se pudo confirmar la participación de Saade en la manifestación y tampoco si adelantará algún tipo de maniobra legal contra el concejal para aclarar este asunto. Lo cierto, es que por parte del Distrito, se organizó una brigada de limpieza por parte de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), con el fin de eliminar los enunciados pintados en las paredes del espacio público.

Vinimos al sector afectado, para apoyar a la comunidad en la limpieza de fachadas y paraderos afectados por los actos vandálicos de esta tarde en la Cll 82 con 9🧹🤝

Desde @Bogota seguimos recuperando y cuidando lo que es de todos. #AquíSíPasa pic.twitter.com/t5q438eZJn — Defensoría del Espacio Público (@MiEspacioesBog) September 30, 2025

