Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Choque entre Alfredo Saade y Daniel Briceño por actos vandálicos en Bogotá

El precandidato presidencial y el concejal discutieron sobre la presunta participación de Saade en las marchas.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
30 de septiembre de 2025 - 06:37 p. m.
Los disturbios se generaron en la tarde de ayer en inmediaciones de la Calle 82 con Cra. 9.
Los disturbios se generaron en la tarde de ayer en inmediaciones de la Calle 82 con Cra. 9.
Foto: Redes Sociales
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Lo que fue en su mayoría una manifestación pacífica por parte de organizaciones sociales y estudiantiles con diversas reivindicaciones el lunes 29 de septiembre, terminó en acciones de vandalismo aisladas y daño a la propiedad privada.

Este tipo de hechos, que tuvieron lugar en establecimientos comerciales, mobiliario público y conjuntos residenciales de la calle 82 con carrera 9 provocaron el rechazo de concejales, autoridades distritales y ciudadanía en general.

Bajo esta misma línea, en medio del debate público sobre esta forma de manifestación, el concejal Daniel Briceño, de la bancada del Centro Democrático, publicó una foto en la que, presuntamente, aparecía el exfuncionario del Gobierno Nacional, y hoy precandidato presidencial, Alfredo Saade, participando de las marchas.

El concejal, además, publicó un video en sus redes sociales en el que acuso a sectores cercanos al gobierno de propiciar inestabilidad en el Distrito con fines electorales.

“Rechazamos el vandalismo en Bogotá de fuerzas pro gobierno. No permitiremos que con miedo vuelvan a apoderarse de la ciudad. Le exigimos a la alcaldía actuar con contundencia, utilizando la fuerza del Estado en favor de la ciudadanía”, sentenció el cabildante.

Ante las acusaciones, Saade negó rotundamente su participación en la manifestación, afirmando de que “ojalá lo hubieran invitado” e increpó a Briceño.

Finalmente, no se pudo confirmar la participación de Saade en la manifestación y tampoco si adelantará algún tipo de maniobra legal contra el concejal para aclarar este asunto. Lo cierto, es que por parte del Distrito, se organizó una brigada de limpieza por parte de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), con el fin de eliminar los enunciados pintados en las paredes del espacio público.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Daniel Briceño

Alfredo Saade

Vandalismo

Campaña política

DADEP

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.