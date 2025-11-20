Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Reglas para construir en la Sabana de Bogotá: discusión entre choques jurídicos y dilatación

El Consejo de Estado delegó al Consejo de la Cuenca del Río Bogotá (CECH) articular la discusión entre Gobierno, Distrito y gremios sobre los lineamientos ambientales de la Sabana de Bogotá. EL CECH emitiría concepto en los próximos días.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
20 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Por orden del Consejo de Estado, el CECH asumió el rol de concertación en los lineamientos ambientales.
Por orden del Consejo de Estado, el CECH asumió el rol de concertación en los lineamientos ambientales.
Foto: Archivo Particular

Más allá de lo técnico, la palabra que más se repite en el debate sobre los lineamientos ambientales de la sabana de Bogotá es concertación. Hoy se libran intensos debates, cuyo resultado debe terminar en la expedición de una norma que mitigue el impacto de la expansión urbana sobre ecosistemas estratégicos de la región.

En este punto es clave recordar que dichos lineamientos no son más que una serie de directrices, elaboradas por el Ministerio de Ambiente, para delimitar las áreas protegidas y dónde se podría construir. Desde que el...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Sabana de Bogotá

Lineamientos ambientales Sabana

Ministerio de Ambiente Colombia

Distrito vs MinAmbiente

Consejo de Estado Río Bogotá

Protección ambiental Sabana

Concertación ambiental Bogotá

Resolución ambiental Sabana

Degradación ambiental Sabana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.