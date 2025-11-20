Reglas para construir en la Sabana de Bogotá: discusión entre choques jurídicos y dilatación

Por orden del Consejo de Estado, el CECH asumió el rol de concertación en los lineamientos ambientales. Foto: Archivo Particular

Más allá de lo técnico, la palabra que más se repite en el debate sobre los lineamientos ambientales de la sabana de Bogotá es concertación. Hoy se libran intensos debates, cuyo resultado debe terminar en la expedición de una norma que mitigue el impacto de la expansión urbana sobre ecosistemas estratégicos de la región.

En este punto es clave recordar que dichos lineamientos no son más que una serie de directrices, elaboradas por el Ministerio de Ambiente, para delimitar las áreas protegidas y dónde se podría construir. Desde que el...