¡Otra vez! Ciclista se topó con un hueco, cayó y murió arrollado por un carro

Abogado de la víctima asegura que si no hubiera sido por ese hueco, el joven seguiría con vida. Foto: redes

Un “hueco asesino” así llaman los motociclistas y ciclistas a esos baches en las vías, que causan tragedias. Y uno de esos huecos fue con el que se topó un ciclista, de 18 años, quien murió luego de caer por culpa del daño en la vía y ser arrollado por un carro. El caso ocurrió en la avenida Caracas con calle 3 sur, en la localidad de Antonio Nariño.

La familia del fallecido y los vecinos de la zona exigen respuestas y acciones inmediatas de las autoridades, para evitar que estas fatalidades se repitan en las vías. Sucedió esta semana con un motociclista y ahora con el joven ciclista.

El hermano de la víctima expresó su dolor y preocupación, comentando: “Mi hermano es un ángel, es una persona con muchos sueños por cumplir, muchas metas, mucha gente lo quería. Este hueco tuvo la culpa, porque él perdió el equilibrio y no sé quién responde”.

El abogado William Mejía, experto en movilidad, explicó que existe un “nexo causal” evidente, ya que “si no existiera ese hueco, el chico no se hubiera caído” justo en el momento en que fue atropellado por un vehículo. En este sentido, señaló que el Distrito es responsable y debe responder por la situación, destacando que esta no es la primera vez que se reportan problemas en esa vía principal de Bogotá.

La comunidad local, junto con los familiares de la víctima, clama por medidas urgentes y sanciones a las autoridades correspondientes para evitar que más personas sean víctimas de estas trampas mortales en las calles de Bogotá.