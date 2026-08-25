Ciclovía Nocturna en Bogotá: estos son los recorridos y nuevos tramos del 27 de agosto

Ciclovía nocturna. Foto: Cortesía

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La Ciclovía Nocturna de Bogotá regresará este jueves 27 de agosto, después de haber sido aplazada por el sismo del pasado 10 de agosto. La jornada tendrá 94,01 kilómetros de vías habilitadas entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m., con corredores para ciclistas, patinadores, corredores y peatones.

La edición de este año incorpora un recorrido por los Distritos Creativos, que llevará la actividad hasta sectores de la carrera Séptima entre la Plaza de Bolívar y la calle 60, además de los corredores tradicionales de la Ciclovía Nocturna. El evento grtuito hace parte del 29.º Festival de Verano

El nuevo recorrido por los Distritos Creativos

Una de las novedades de esta edición será el Ciclopaseo Distritos Creativos, que recorrerá la carrera Séptima desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 60.

En el trayecto habrá estaciones a la altura de las calles 15, 28 y 60, con actividades culturales, intervenciones artísticas y espacios de serigrafía. También se contemplan paradas en el Parque Santander, la Plazoleta Bulevar de San Diego y el Parque de los Hippies, donde estará disponible el Cefe (Centro de la Felicidad) Móvil.

La propuesta busca conectar el recorrido nocturno con espacios culturales de la ciudad, en una jornada que también hace parte de la estrategia de actividad cultural nocturna de Bogotá.

¿Por dónde pasará la Ciclovía Nocturna?

Además del nuevo tramo por la carrera Séptima, la jornada tendrá corredores tradicionales de la Ciclovía, entre ellos:

Carrera Séptima.

Calle 116.

Avenida Boyacá.

Avenida Calle 26.

En total serán 94,01 kilómetros de vías habilitadas durante la jornada. Los cierres y modificaciones en la movilidad comenzarán antes de las 6:00 p. m. en algunos puntos, de acuerdo con la operación prevista para el evento.

Por eso, el IDRD recomienda a quienes tengan que desplazarse en vehículo particular consultar las rutas alternativas y tener en cuenta que algunas de las principales vías de la ciudad tendrán restricciones durante la noche.

Recomendaciones para quienes participen

El IDRD recomienda a quienes participen en bicicleta, patines u otros vehículos no motorizados revisar previamente su estado mecánico y utilizar casco, luces y elementos reflectivos.

También pide respetar las señales de tránsito y las indicaciones del personal encargado de la jornada. Los menores deberán permanecer bajo supervisión de un adulto y llevar información de contacto.

Durante la jornada estará activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la operación y atender eventuales situaciones de seguridad o emergencia.

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